الأسود يسيطر على فساتين النجمات في حفل JOY AWARDS بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت العديد من الفنانات بإطلالات غلب عليها اللون الأسود، خلال حضورهن حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، الذي أقيم مساء الخميس ونظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، ومنهن:

- نادين نسيب نجيم

تميزت إطلالة نادين نسيب نجيم بالبساطة والهدوء حيث ظهرت بفستان أسود طويل بفتحة ظهر كبيرة بسلاسل ذهبية، ونسقتها بتسريحة شعر بسيطة مرفوع من الخلف.

- كارمن بصيبص

وتألقت الفنانة كارمن بصيبص بفستان ناعم طويل باللون الأسود، مزين بالشيفون، ومزود بكرانيش عند منطقة الصدر.

- نيللي كريم

كما تألقت الفنانة نيللي كريم بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأسود والفضي، حيث ارتدت جامبسوت كب، ونسقت معها كاب من الشيفون بنفس اللون مزين بتطريزات فضية على الأكتاف.

- روجينا

وظهرت الفنانة روجينا بفستان سك طويل باللون الأسود اللامع مزين بالدانتيل عند الصدر، واعتمدت مكياج ناعم.

- إيمي سمير غانم

وأطلت الفنانة إيمي سمير غانم بفستان باللون الأسود محتشم طويل بأكمام طويلة مفتوحة ومزين بحزام عند منطقة الخصر، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- دنيا سمير غانم

كما تألقت الفنانة دنيا سمير غانم بجامبسوت بصيحة الكاب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس اللون، كما اعتمدت تسريحة الشعر الويفي الملموم.

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