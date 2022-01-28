"بالطو منقوش بالتايجر".. محمد هنيدي يتألق في حفل "JOY AWARDS" بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تألق الفنان الكوميدي محمد هنيدي خلال حضوره حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وظهر هنيدي ببالطو طويل باللون الأسود، مزين من عند الياقة بنقشة التايجر، ومعه قميص باللون الأبيض، ونسق معهم قبعة وحذاء باللون الأسود.

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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