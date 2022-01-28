قبلة رومانسية وظهور أول لشقيقتين.. إطلالات الكابلز في joy awards تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألق عدد كبير من ثنائيات الفن في مصر والوطن العربي من النجوم والنجمات في حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، الذي أقيم مساء الخميس، ونظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وخطف عدد من الكابلز الأضواء، وذلك لإطلالاتهم الراقية وبعض اللقطات والنظرات الرومانسية التى تخطف أنظار الحضور والمشاهدين لها، ومنهم:

- أشرف زكي وروجينا

تألق الثنائي بإطلالة سوداء أنيقة، عكست فخامتهما وخطفت الأضواء، إذ ظهرت روجينا بفستان سك طويل باللون الأسود اللامع مزين بالدانتيل عند الصدر، واعتمدت الفنان أشرف زكي بدلة كلاسيك بنفس اللون.

- أصالة وفائق حسن

لحظات رومانسية جمعت أصالة بزوجها حسن فائق أمام الحضور، أبرزها قبلة رومانسية وبعد ذلك قامت بإهدائه الجائزة تقديرا له.

وتألقت أصالة خلال الحفل بفستان يينك مبهج، يغلب عليه الاحتشام، مزود بصيحة الكاب، ومزين بتطريزات لامعة عند منطقة الصدر والكاب، أبرز جمالها وقوامها الممشوق، بينما ظهر زوجها ببدلة باللون الأسود.

- نيللي كريم وهشام عاشور

كما تألقت الفنانة نيللي كريم بإطلالة اعتمدت فيها على اللون الأسود والفضي، إذ ارتدت جامبسوت كب، ونسقت معها كاب من الشيفون بنفس اللون مزين بتطريزات فضية على الأكتاف، واعتمدت زوجها ولاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، بدلة كلاسيكية باللون الأسود.

- حسن الرداد وإيمي سمير غانم

حفل جوي بالرياض يعتبر الظهور الأول الرسمي في مناسبة فنية للفنانة إيمي سمير غانم بعد رحيل والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ظهرت بفستان باللون الأسود محتشم طويل بأكمام طويلة مفتوحة ومزين بحزام عند منطقة الخصر، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

وتألق حسن الرداد ببدلة باللونين الزيتي والأسود من المخمل وببيون باللون الأسود.

- دنيا سمير غانم ورامي رضوان

وتألقت الفنانة دنيا سمير غانم بجامبسوت بصيحة الكاب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس اللون، كما اعتمدت تسريحة الشعر الويفي الملموم، وارتدى الإعلامي رامي رضوان بدلة كلاسيكية باللون الأسود، ونسق معها رابطة عنق باللون الأحمر.

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