قبلة رومانسية.. أصالة وزوجها يخفطان الأنظار في حفل Joy Awards بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تألق الثنائي المطربة أصالة وزوجها فائق حسن، خلال حضورهما حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء اليوم.

واستطاع الثنائي خطف الأنظار بلقطة وقبلة رومانسية، وبعد ذلك قامت بإهدائه الجائزة تقديرا له.

وتألقت أصالة خلال الحفل بفستان يينك مبهج، يغلب عليه الاحتشام، مزين بالتطريز من عند الصدر والكتف، ومزود بصيحة الكاب.

بينما ظهر زوجها فائق حسن ببدلة باللون الأسود، ومعها قميص باللون الأبيض، ونسق معهم حذاء باللون بنفس اللون.

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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