"لابسلي ترتر".. هكذا علق تركي آل الشيخ على إطلاله رامز جلال في حفل Joy Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تألق الفنان رامز جلال خلال حضوره حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي نظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض، مساء الخميس.

وظهر رامز بيبلزر لامع باللون الأحمر، ومعه قميص باللون الأبيض، ونسق معهم حذاء أسود.

وأثناء تكريمه، علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على إطلالته ومازحه قائلا: "لابسلي ترتر أكرمك أنا إزاي دلوقتي".

وحفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

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