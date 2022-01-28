شاهد.. إطلالات محتشمة للنجمات في حفل joy awards بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألق عدد كبير من النجمات العرب خلال حضورهن حفل توزيع الجوائز Joy Awards الذي أقيم مساء الخميس في نسخته الثالثة، ونظمته الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وغلب على إطلالات النجمات طابع الاحتشام، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

- روجينا

ظهرت روجينا بفستان سك طويل باللون الأسود اللامع مزين بالدانتيل عند الصدر.

- أصالة

وتألقت أصالة خلال الحفل بفستان يينك مبهج، يغلب عليه الإحتشام، مزود بصيحة الكاب، ومزين بتطريزات لامعة عند منطقة الصدر والكاب، أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

- إيمي سمير غانم

وظهرت بفستان باللون الأسود محتشم طويل بأكمام طويلة مفتوحة ومزين بحزام عند منطقة الخصر، ونسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- ريا أبا راشد

كما تالقت الإعلامية ريا أبا راشد بفستان ناعم ومحتشم باللون السيمون مزود بأكمام واسعة وطويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، والشعر المنسدل الويفي.

- أحلام

وتألقت الفنانة أحلام بإطلالة باللون الأسود اللامع، حيث ارتدت فستان سك بأكمام طويلة مزين بخطوط باللون الذهبي، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، واعتمدت أحلام تسريحة الشعر الويفي المنسدل.

اقرأ أيضا: