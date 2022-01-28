جورجينا تتجاهل انتقادات عائلتها وتحتفل بتورتة بطيخ على شواطئ دبي (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتحت عائلة جورجينا رودريجرز النار عليها بالتزامن مع عيد ميلادها واقتراب طرح فيلم عن حياتها عبر منصة «نتفلكس» العالمية الشهيرة، ومع كل الانتقادات تجاهلت جورجينا تصريحات عائلتها لصحيفة «ذا صن»، واحتفلت مع أسرتها بعيد ميلادها الـ28.

جورجينا تحتفل بعيد ميلادها على شواطئ دبي

احتفلت جورجينا رودريجرز أمس في الـ27 من يناير بعيد ميلادها الـ28 على شواطئ دبي مع صديقها كرستيانو رونالدو وأبنائهما الأربعة، وكجزء من الاحتفال أنار برج دبي بصور وعبارات تهنئة لجورجينا هدية من رونالدو، ونشر الأخير عددا من الصور لصديقته جورجينا عبر خاصية القصص «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكتب في تعليقه على الصور «احنا بنحبك».

وظهر الثنائي برفقة 4 أبناء هم ثمار صداقتهما الطويلة، وبالإضافة إلى إنارة برج دبي وكجزء من الاحتفالات أطفات جورجينا شموعها الـ28 من شاطئ البحر في دبي، ببلالين هليوم حملت نفس الأرقام، وتورتة من البطيخ وكانت محاطة بزوجها كرستيانو رونالدو وأبنائها.

هجوم عائلة جورجينا عليها

ويأتي هذا الاحتفال بعد ساعات فقط من هجوم عائلتها عليها وتجاهلت جورجينا حديث عمها ثخيسوس هيرنانديز، الحاد عنها فقد وصفها بأنها «شريرة»، فقد صرف عليها منذ الصغر ودفع لها ولشقيقتها فواتير الكهرباء والماء واشترى لهما الملابس، وذلك حينما سجن والدها بسبب قضية تهريب مخدرات وسجن لـ10 سنوات، ولكنها منذ ارتبطت بكرستيانو قطعت الاتصالات معهم وهو ما اعتبره شرا منها، وقال عمها، «هي لا ترد على الاتصالات ولم تبلغنا بوفاة والدها وشقيقي في عام 2019، كما أنها لا ترد على جدتها».

وهاجمتها أختها غير الشقيقة أيضا لأنها رفضت توقيع تي شيرت لنجلها من كرستيانو، «عندما كان عيد ميلاد ابني، سألت جورجينا إذا كان بإمكانها أن تطلب من كريستيانو التوقيع على قميص لابني قالت لا، وأنها لن تزعجه لأنه كان في عطلة».

ومن المقرر عرض فيلم عن حياة جورجينا على منصة «نتفليكس»، يحكي كيف تغيرت حياتها من الفقر وعدم امتلاك أي شيء وحتى أصبحت غنية وتمتلك كل شيء.