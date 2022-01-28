إنجاز علمي جديد لعظيمات مصر.. باحثة تكتشف فطرا جديدا يهدد الأشجار (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الدكتورة هدى الغرباوي، مدرس الميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولجي بكلية العلوم في جامعة دمياط، كواليس تسجيلها فطرا جديدا، موضحًة أنه «فطر بايزيدي» ينمو على أشجار الفواكه وأشجار النخيل في منطقة الدلتا: «لدينا مجموعة من الأشجار تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة لكن المزارعون يشكون من الإصابة بالفطريات والموت المفاجئ، ومن هنا بدأت رحلات الاستكشاف والبحث، حيث ينتشر على جذع النخل وتكون الإصابة في البداية على هيئة جراثيم صغيرة تدخل الجذع وتكون غير مرئية حتى تقضي على الشجرة بالكامل وفي المرحلة الأخيرة تظهر ثمار صفراء اللون على الشجرة».

مجموعة كبيرة من الفطريات

وأضافت الغرباوي في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد: «اكتشفنا مجموعة كبيرة من الفطريات التي تسبب في تحلل الأشجار وتؤدي إلى موتها المفاجئ، من بين هذه الفطريات فطر مختلف عن البقية ويتميز بأن إصاباته سريعة ويقضي بشكل قاسٍ على النباتات وبخاصة في صفوف أشجار النخيل، وهذا الفطر مختلف عن إيدز النخيل».

تقنيات وتكنولوجيا متطورة

وتابعت مدرس الميكروبيولوجي بقسم النبات والميكروبيولجي بكلية العلوم في جامعة دمياط: «سنجرب مجموعة من التقنيات والاستراتيجيات في التحكم والسيطرة على الفطر والقضاء على المرض، وستكون هذه التقنيات آمنة فيما يتعلق بإنتاج الفواكه بشكل عام».

وأردفت هدى الغرباوي: «من المعروف أن الفطريات البازيدية تنمو في المواسم الممطرة أو البادرة، ولكن الفطر الذي اكتشفناه يتواجد في كل فترات العام بصرف النظر عن درجات الحرارة، وفي العموم يستغرق تحلل الأشجار والنباتات سنوات، لكن الفطر الجديد سبب تحللا بمعدلات أسرع لدى أشجار النخيل».