وفر فلوسك.. 7 مكملات غذائية لا تشتريها ليس لها أي فائدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

ما يقدر بنحو نصف البالغين يتناولون فيتامين أو مكملًا، لكن هذا لا يعني أنهم أكثر صحة بالنسبة له.

وأكدت العديد من الدراسات أنه الذين يتناولون الفيتامينات أو المكملات، تلقوا نتائج اختبار تشير إلى أنهم يعانون من نقص التغذية.

ومع وجود آلاف المنتجات في السوق فأصبح من الصعب معرفة المناسب لك وتلك التي يجب تجنبها، وفي التقرير نعرض لكم المكملات الغذائية التي ليس لها فائدة حتى لا تهدر أمولك، كما ذكر في موقعي "eatthis" و "foodndtv".

-أكسيد الزنك

يعلم الجميع أن الزنك مهم لصحة المناعة، وقد ارتفعت مبيعات هذا المعدن أثناء جائحة كورونا، ولكن ليس كل مكملات الزنك توفر هذا المعدن المهم في شكل يمكن امتصاصه بسهولة، أكسيد الزنك هو شكل غير مكلف منه، وبالتالي فإن المكملات الغذائية منخفضة الجودة ستضر بصحتك أكثر من نفعها.

-يوهمبي

يمكن العثور على هذه العشبة في العديد من التركيبات لتحسين النشاط الجنسي لأنها تحتوي على العنصر النشط، وهو يعتبر منبه قوي لمصلحة الذكور، ولكنه يعمل على تسريع ضربات القلب بشكل مفرط، ويرفع ضغط الدم لديك.

-فيتامين e

على الرغم من أن مكملات فيتامين E تحمينا من السرطان، ولكن أثبتت الدراسات أنها غير آمنة وتزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

-الميلاتونين

الميلاتونين هو الهرمون الذي يفرزه دماغنا لمساعدتنا على النوم، ومع تقدمنا في العمر، تفرز الغدة الصنوبرية في الدماغ كمية أقل منه، لذلك، من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، يكون تناوله مفيدًا جدًا للنوم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والخرف وفقدان العظام،

ولكن الخطورة تكمن هنا، في أن الكثير من الآباء يعطون هذا الهرمون لأطفالهم لمساعدتهم على النوم، ويؤدي هذا إلى إضعاف قدرة الدماغ على إنتاج إمداداته الخاصة.

-الفيتامينات المتعددة

ربما تكون الفيتامينات المتعددة هي المكمل الأكثر شعبية، ويعتقد الناس أنها ضرورية لحياة صحية، ومع ذلك، اكتشفت الدراسات أن الاستخدام طويل للفيتامينات المتعددة يزيد من خطر الوفاة.

-البروتين

ارتفعت شعبية مكملات البروتين بشكل كبير، لكننا لسنا دولة تعاني من النقص به، فمن النادر رؤية مريض يعاني من نقص البروتين، والحل هنا هو التغذية السليمة بدلاً من تناول مكملاته.

-فيتامين أ

الأفراط في تناوله فيتامين أ يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.