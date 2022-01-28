نصائح خبيرة إتيكيت للفتيات في تنسيق الملابس المناسبات والحفلات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتبر الأنثى هي المثال للأناقة والشياكة والجمال، وتختلف كل واحدة عن الأخرى في الاهتمام بالتفاصيل وطريقة ارتداء الملابس وتنسيقها والاهتمام بالمظهر الخارجي التي تبدو عليه، فضلا عن تسريحة الشعر والماكياج الذي يتناسب مع إطلالاتها في المواقف والمناسبات المختلفة، إذ نجد أن هناك إمرأة تظهر بشكل غير متناسق رغم كونها ترتدي من ماركات شهيرة ومعروفة، وآخريات ربما يذهبن لأماكن ومحال متواضعة ولكن مظهرهن يكون أكثر جاذبية وأناقة.

إتيكيت ارتداء الملابس للنساء

قدمت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت، لـ«هُن»، نصائح للسيدات في كيفية ارتداء الملابس وتنسيقها بما يتناسب مع إطلالاتها في المواقف والمناسبات المختلفة، إذ نصحت بضرورة بعدم ارتداء الملابس الغريبة والشاذة عند السائد، فضلا عن ارتداء الملابس المريحة والعملية.

ولفتت خبيرة الإتيكيت لضرورة الاهتمام بالنظافة العامة في الشكل الخارجي وبخاصة الحذاء التي ترتديه الفتاة أو السيدة، إذ تقول يجب أن تكون الملابس نظيفة وكذلك الحذاء، واختيار تسريحة شعر ملائمة، بالإضافة لأن تكون الملابس مناسبة لشكل الجسم ومقاسها المحدد حتى لا تبدو بشكل غير مهندم:«يجب أن تكون الأزرار جميعها في مكانها وثابتة، وألا تكون هناك خيوط بارزة من الثياب».

جاكيت مناسب وواسع وحذاء مغلق

كما أشارت لنقطة جمالية وهي ترتيب الملابس في الدولاب بشكل منظم وأنيق، ما يجعل الفتاة تعثر على ما تحتاجه من ملابس بشكل منظم ودقيق:«يفضّل ارتداء الملابس ذات الألوان الهادئة سواء في مقابلات العمل أو دعوات الغداء في أحد المطاعم، مع تنسيق مكياج هادئ وبسيط يبرز بساطتك وأناقتك.

فستان من الساتان أو الشيفون واكسسوارات أنيقة

وفيما يخص الملابس التي يجب ارتدائها خلال المقابلات الرسمية، فلفتت الأنظار قائلةً يجب ألا تختاري ملابسك بألوان لافتة للأنظار، كما يجب أن يكون طول الجاكيت مُناسبًا، وألا يكون ضيقًا، ويُفضل أن يكون الحذاء مغلقًا من الأمام، فلا يُظهر أصابع القدمين، وفيما يخص الحفلات والمناسبات قالت إنه يفضل ارتداء ملابس غير رسمية، كفستان مصنوع من القماش الساتان أو الشيفون أو أي نوع تُفضلينه من الأقمشة، مع إكسسوارات بسيطة وأنيقة تتناسق مع لون وتصميم الفستان، وحذاء بكعب عالي.