حلاقة آمنة في 10 خطوات باستخدام الزيت والبلسم

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بداية من اختيار شفرات حلاقة جيدة مرورا باختيار درجة حرارة الماء وحتى غسل الوجه جميعها خطوات يجب وضعها في الاعتبار عند حلاقة وجه الرجال لتنعم ببشرة صحية، وفيما يلي خطوات الحلاقة الآمنة بحسب موقع مجلة GQ المتخصص في شؤون الرجال.

كيفية الحلاقة بشفرة الحلاقة الآمنة

احصل على ماكينة حلاقة جيدة

يمنحك مقبض الحلاقة الموزون المقدار المناسب من التوازن والقوة للحلاقة، وتصبح العملية لا تتطلب ضغطًا إضافيًا.

ابحث عن الشفرات المثالية

جميع شفرات ماكينات الحلاقة الآمنة تناسب جميع ماكينات الحلاقة، لكن بعض ماكينات الحلاقة تعمل بشكل أفضل مع شفرات.

ابدأ بشفرة جديدة

شفرات الأمان البديلة غير مكلفة للغاية بحيث لا يوجد سبب حقيقي لإعادة استخدامها، ما عليك سوى فك الرأس، وإلقاء الشفرة المستخدمة في سلة المهملات.

تحضير الجلد كالمعتاد

لا يختلف الاستعداد لحلاقة آمنة عن التحضير لحلاقة أخرى، أنت بحاجة إلى تنعيم البشرة والشعر بالماء الدافئ، ثم استخدام زيت ما قبل الحلاقة لتغذية وترطيب كلاهما من أجل الحلاقة.

شد الجلد

هذا هو المكان الذي ندخل فيه إلى الحلاقة الفعلية، لذا حافظ على الجلد مشدودًا أثناء الحلاقة، فأنت لا تريد انزلاق ماكينة الحلاقة أو أن ترخو قبضتك أو الضغط عن طريق الخطأ.

الحفاظ على زاوية 30-45 درجة مع عدم الضغط

يجب أن يمنحك المقبض الموزون كل القوة التي تحتاجها للحلاقة بشكل نظيف وثابت، فلا حاجة إلى ضغط إضافي بمجرد وضع الشفرة على وجهك ضعها على بعد 30-45 درجة تقريبًا من الجلد.

احلق مع اتجاه الشعر

تتبع اتجاه نمو شعرك، فأنت تحتاج إلى الحلاقة بهذا الاتجاه، وليس العكس، قد تحتاج إلى دراسة اتجاهات النمو قبل الحلاقة أو الحلاقة باستخدام جل أو زيت شفاف، حيث أنه لا ينمو شعرك كله في نفس الاتجاه أيضًا.

استخدم ضربات قصيرة ومستقيمة

يجب الحلاقة على دفعات صغيرة وثابتة مع الشطف المتكرر وتقليل السحب، مرر ماكينة الحلاقة فوق رقعة صغيرة، ثم ارفعها واستأنف على الرقعة الموجودة تحتها.

يمكنك أيضا شطف الشفرة وجوانبها، لكن حاول لا تعيد حلق أي بقعة من الجلد لتجنب التهيج.

اشطف بالماء البارد وضع بلسم ما بعد الحلاقة

بعد الحلاقة، أغلق المسام برذاذ من الماء البارد، ثم ضع طبقة منعشة ونظيفة وواقية من البلسم فوق الجلد، لما بعد الحلاقة، فهو يبرد ويلطف الجلد، ويمنع أي التهاب أو عدوى إضافية.

جفف ماكينة الحلاقة بمنشفة واحفظها في مكان بارد وجاف

اعتمادًا على المواد المستخدمة في ماكينة الحلاقة الآمنة، قد تحتاج إلى تجفيف كل شيء بالمنشفة فور الاستخدام لمنع الصدأ والتآكل وغير ذلك من أشكال التلف.