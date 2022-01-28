«سارة» تصنع منتجات طبيعية «هاند ميد» دون مواد كيماوية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لكل شخص هواية، لكنها كانت هوايتها مختلفة كثيرا عن غيرها، شغفت بالصناعة، صناعة منتجات طبيعية خالية من أية مواد كيمائية، تمكن الكثيرين الاستفادة منها، بصورة كبيرة، ودون أن تشكل أضرارا على غيرها، ذلك دفعها للتغير في حياتها كثيرا، حتى نجحت في تحقيق حلمها، بتوفير مشروع خاص بالصناعة التي تهواها.

الشابة سارة سنبل، شغفت صناعة المنتجات طبيعيا للبشرة والشعر، ذلك الشغف دفعها للدراسة والبحث لتحقيق هوايتها التي أحبتها، تروي لـ«هُن»، أنها بدأت في مشروعها منذ نحو 8 سنوات، حرصت فيها عمل منتجات طبيعية خالية من أية مواد كميائية، مثل صابون نوتيلا، الأرز، لبان الدكر، وغيرها.

ليس هذا وحسب، فخصصت مكانا في حديقة منزلها، لتزرع فيه بعد النباتات، التي تحتاجها في مشروعها الخاص، «في حديقة الفيلا، زرعت من روزماري وزعتر وريحان والبردقوش والورود المختلفة مثل الورد البلدي»، وتستخدمهم في عمل بعض المنتجات الخاصة للشعر والبشرة.

سارة: منتجاتي كلها طبيعية 100%

نجاحات عديدة حققتها «سارة» في مشروعها الخاص، فنجحت في صناعة بعض المنتجات التي ليست متواجدة في مصر، وليس هذا وحسب، «حصلت على تصريح من وزارة الصحة، بصناعة المنتجات دي»، فحصولها على التصريح جاء لجودة منتجاتها.

السوشيال ميديا كانت وسيلتها لتسويق منتجاتها المختلفة، وذلك عن طريق صفحتها على انستجرام «daylight_soaps»، التي اشتهرت بها لتسويق العديد من منتجات العناية بالشعر والبشرة، لتحصل على تصريح وزارة الصحة في أكثر من 8 منتجات عناية، بالإضافة لشهادة اطباء جلدية مشهورين بجودة المنتجات.

زبائني تخطوا حدود الوطن

ونجحت في أن يكون لها زبائن في العديد من المحافظات، الذين نالت منتجاتها إعجابها، «في ناس بتطلب منتجاتي من مختلف المحافظات، من العريش لإسكندرية، ووصلت إلى أبو ظبي».

تتمنى سارة، أن تحقق مزيد من النجاح في مشروعها، بالتوسع فيه أكثر، وأن تمتلك مصنعا خاصا، وأن تصل منتجاتها إلى العالمية.