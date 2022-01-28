بالسمك والبطاطس.. 3 طرق مختلفة لتحضير الكفتة في المنزل (صور)

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ
تعتبر الكفتة من أكثر الأنواع والأطعمة المحببة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة.
ويقدم هن طريقة عمل الكفتة في المنزل على طريقة الشيف الشربيني.
مقادير كفتة البطاطس
كيلو بطاطس مهروسة
2 بصل أحمر مبشور
2 طماطم مكعبات
2 فلفل أحمر
فلفل حار
4 ملاعق كبيرة دقيق
2 بيض
4 ملاعق كبيرة زيت
ملح وفلفل
بابريكا
زيت للقلي
طريقة تحضير كفتة البطاطس
- تخلط بطاطس وبصل وفلفل أحمر وفلفل حار وطماطم ودقيق وبيض وزيت وتتبل بملح وفلفل وبابريكا.
-ثم يشكل الخليط أقراص ثم تقلى في زيت على الجانبين.
- حتى يصبح لونه ذهبي ويقدم بالهنا.
مقادير الكفتة التركية
2 بيض
2 بصل
4 فص ثوم
2 حزمة بقدونس
كيلو لحم مفروم
6 ملاعق بقسماط مطحون
2 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة كمون
2 ملعقة عسل أسود
نصف ملعقة صغيرة كربونات
2 ملعقة صغيرة هريسة
فلفل أسود
طريقة تحضير الكفتة التركية
- في كبة يفرم بصل وبيض وكربونات وبقدونس وتتبل بملح وفلفل وكمون.
- تخلط بلحمة مفرومة وعسل أسود وهريسة وبقسماط وثوم مفروم.
- تعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.
- تشكل أقراص.
-تحمر في طاسة مدهونة زيت على الجانبين.
- وتقدم بالهنا.
مقادير كفتة السمك الحارة
سمك فيليه
بطاطس
ثوم
كزبرة
شبت
بقدونس
بهارات سمك
ورق لورا
شطة
فلفل حار
كمون
كركم
ليمون
بيض
لبن
بقسماط
دقيق
زيت
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كفتة السمك الحارة
- إسلقى البطاطس المقطعة مكعبات في الماء.
- أضيفي للبطاطس الثوم الصحيح وورق اللورا.
- قطعي السمك الفيليه وأفرميه.
- أضيفي للسمك المفروم الشطة والكمون والكركم وبهارات السمك والملح والفلفل الأسود والليمون.
- صفي البطاطس من الماء وأخرجي ورق اللورا.
- أضيفي البطاطس المسلوقة والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء للسمك وقلبي جيداً.
- أضيفي بيضة وبقسماط للخليط.
- أخلطي اللبن مع البيض.
- قطعي الكفتة أصابع وأقراص.
- ضعيها في خليط البيض واللبن.
- ضعي الكفتة في الدقيق والبقسماط.
- ضعيها في الثلاجة لمدة 1/2 ساعة لترتاح.
-إقلي الكفتة في الزيت.
- قدمي الكفتة مع البقدونس وزينيها بالفلفل المقطع مكعبات صغيرة.