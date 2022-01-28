الارشيف / لايف ستايل

بالسمك والبطاطس.. 3 طرق مختلفة لتحضير الكفتة في المنزل (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كفتة السمك

تعتبر الكفتة من أكثر الأنواع والأطعمة المحببة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة.

ويقدم هن طريقة عمل الكفتة في المنزل على طريقة الشيف الشربيني.

مقادير كفتة البطاطس

كيلو بطاطس مهروسة  

2 بصل أحمر مبشور 

 2 طماطم مكعبات 

 2 فلفل أحمر  

فلفل حار  

4 ملاعق كبيرة دقيق  

2 بيض  

4 ملاعق كبيرة زيت  

ملح وفلفل  

بابريكا  

زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة البطاطس

- تخلط بطاطس وبصل وفلفل أحمر وفلفل حار وطماطم ودقيق وبيض وزيت وتتبل بملح وفلفل وبابريكا.

-ثم يشكل الخليط أقراص ثم تقلى في زيت على الجانبين.

- حتى يصبح لونه ذهبي ويقدم بالهنا.

7fadd0e1d9.jpg

مقادير الكفتة التركية

2 بيض  

2 بصل  

4 فص ثوم  

2 حزمة بقدونس  

كيلو لحم مفروم  

6 ملاعق بقسماط مطحون 

 2 ملعقة صغيرة ملح  

ملعقة صغيرة كمون 

2 ملعقة عسل أسود  

نصف ملعقة صغيرة كربونات 

2 ملعقة صغيرة هريسة  

فلفل أسود  

طريقة تحضير الكفتة التركية

- في كبة يفرم بصل وبيض وكربونات وبقدونس وتتبل بملح وفلفل وكمون.

- تخلط بلحمة مفرومة وعسل أسود وهريسة وبقسماط وثوم مفروم.

- تعجن جيدا حتى تتجانس المكونات.

- تشكل أقراص.

-تحمر في طاسة مدهونة زيت على الجانبين.

- وتقدم بالهنا.

a60806feb5.jpg

مقادير كفتة السمك الحارة

سمك فيليه  

بطاطس  

ثوم  

كزبرة

شبت 

بقدونس  

بهارات سمك 

ورق لورا  

شطة

فلفل حار  

كمون 

كركم  

ليمون  

بيض

لبن  

بقسماط

دقيق  

زيت  

ملح

فلفل أسود  

طريقة تحضير كفتة السمك الحارة

- إسلقى البطاطس المقطعة مكعبات في الماء.

- أضيفي للبطاطس الثوم الصحيح وورق اللورا.

- قطعي السمك الفيليه وأفرميه.

- أضيفي للسمك المفروم الشطة والكمون والكركم وبهارات السمك والملح والفلفل الأسود والليمون.

- صفي البطاطس من الماء وأخرجي ورق اللورا.

- أضيفي البطاطس المسلوقة والبقدونس والشبت والكزبرة الخضراء للسمك وقلبي جيداً.

- أضيفي بيضة وبقسماط للخليط.

- أخلطي اللبن مع البيض.

- قطعي الكفتة أصابع وأقراص.

- ضعيها في خليط البيض واللبن.

- ضعي الكفتة في الدقيق والبقسماط.

- ضعيها في الثلاجة لمدة 1/2 ساعة لترتاح.

-إقلي الكفتة في الزيت.

- قدمي الكفتة مع البقدونس وزينيها بالفلفل المقطع مكعبات صغيرة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا