بالسمك والبطاطس.. 3 طرق مختلفة لتحضير الكفتة في المنزل (صور)

-ثم يشكل الخليط أقراص ثم تقلى في زيت على الجانبين.

تعتبر الكفتة من أكثر الأنواع والأطعمة المحببة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة.

محمد يوسف

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