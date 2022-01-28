هل يسبب أوميكرون متلازمة ما بعد "كوفيد"؟.. طبيبة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ينتشر متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بسرعة في العديد من الدول، وحتى لو تسبب الإصابة به مرضًا خفيفًا، فإن ذلك لا يعني الاستهانة به، خصوصا أنه قد يسبب متلازمة ما بعد "كوفيد"

الدكتورة آنتشا بارانوفا الأستاذة في جامعة "جورج مايسون" الأمريكية، تقول إن من تعافوا من متحور "أوميكرون" يمكن أن يواجهوا في المستقبل متلازمة ما بعد "كوفيد".

وأوضحت أنه لا يمكن تشخيص متلازمة ما بعد "كوفيد" إلا بعد 3 أشهر من الشفاء. وإن تلك الفترة لم تفت بعد. لذلك فإن الكثيرين يظنون خاطأ إن " أوميكرون" لا يسبّب متلازمة ما بعد "كوفيد"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وقالت، بارانوفا في حديث أدلت به يوم 26 يناير لإذاعة "سبوتنيك" الروسية إن انخفاض خطورة "أوميكرون" يمكن تفسيره بارتفاع نسبة المطعّمين. أما فترة المرض فلم تتغير مع ظهور"اوميكرون". وأوضحت أن غالبية المرضى يعانون من "أوميكرون" لمدة 5 أو 6 أيام، وتعتبر زيادة تلك الفترة أمرا غير مرغوب فيه. وقالت إن النساء هن أكثر عرضة لتطور فترة ما بعد "كوفيد".