طبيب يحذر: تناول السمك المالح يحفز الإصابة بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يعشق الكثير من المصريين تناول أنواع من السمك المملح، غير إن تناوله يحفز الإصابة بسرطان القولون، وفق ما أعلنه الدكتور الصيدلاني حسين عبدي.

ونصح عبدي الذي نقلت عنه صحيفة Express البريطانية، بعدم تناول السمك المالح لأنه يحفز السرطان، قائلا "ينتشر تناول هذا النوع من الماكولات البحرية على نطاق واسع في بلدان جنوب شرق آسيا، حيث تتم إضافته إلى أطباق الأرز وغيرها ، كما يضاف الصوصج والنقانق واللحوم المعالجة، التي أدرجت جميعها في قائمة الفئة الأولى من المواد الغذائية المسرطنة".

ووفقا له، تؤدي عملية تمليح الأسماك للحفاظ عليها فترة طويلة، إلى تكوّن مواد ثانوية تزيد من احتمال الإصابة بالسرطان.

ويشير عبدي، إلى أن جميع الأطعمة المالحة والمخللة والمدخنة، ترتبط بخطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة. لذلك ينصح بتجنب تناول مثل هذه الأطعمة قدر الإمكان.