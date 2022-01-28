الامارات | السعودية: مداهمة أحد مشاهير السناب شات بعد بيعه نسخاً مغشوشة لماركات فارهة .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مداهمة أحد مشاهير السناب شات بعد بيعه نسخاً مغشوشة لماركات فارهة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت السلطات السعودية، فيديو، لمنزل أحد مشاهير سناب شات، ضبطت بداخله منتجات مغشوشة لماركات فارهة، حقق من خلالها مبالغ طائلة.

وقالت وزارة التجارة السعودية، في فيديو نشرته عبر "تويتر"، إن الفرق الرقابية بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والحملات الأمنية المشتركة في شرطة منطقة الرياض، داهمت شقة سكنية استخدمت لبيع وترويج منتجات مغشوشة ومقلدة، بعد الحصول على الأذونات اللازمة من الجهات المختصة".

وأضافت: "استغل صاحب البضائع، شهرته في الترويج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح هائلة".

وأوضحت أنه تم استدعاء صاحب الشقة التي ضبطت المنتوجات المغشوشة فيه، لاتخاذ التدابير اللازمة بحقه.

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