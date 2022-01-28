كيفية تجنب أضرار العواصف على العين.. احذروا العدسات اللاصقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع أيام البرودة القارسة، التي يصاحبها الغيوم، الأمطار، بالإضافة إلى العواصف الشديدة المحملة بالأتربة، ما يجعل العين تتأثر عند تعرضها إلى مكونات الرياح الملوثة، من المحتمل أن يصل بالعين حد الجفاف، أو حدوث التهابات خاصًة عند تكرار التعرض المستمر إليها.

وترصد «هن» في الموضوع التالي، أعراض العواصف على صحة العيون، وكيفية حماية العين من متغيرات الطقس، التي تحدث خلال فصل الشتاء، وفقًا لموقع «Very Well Family»،.

أعراض إصابة العين بالعواصف والأتربة

وتتمثل الأعراض التي من الممكن أن تصاب بها العين بعد حدوث العواصف في الآتي:

- حدوث حكة في العين، نتيجة دخول الأتربة.

- تلوث العين.

- تهيج العين، واحمرارها.

طرق الوقاية من أضرار العواصف الترابية على العين

لتجنب حدوث أضرار على العين، في أيام تغيرات المناخ، يمكنك عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة فقط، لكن يلزم عليك الاهتمام بما يلي:

- الحرص على التواجد بداخل الأماكن المغلقة، عند حدوث العواصف الشديدة.

- المواظبة على استخدام القطرات التي تساعد على ترطيب العين، وتحد من مخاطر الالتهاب، ولكن باستشارة الطبيب المختص.

- يلزم التوقف عن استخدام العدسات اللاصقة، التي من المحتمل أن تسبب تهيج العين.

- تجنب فرك العين، حتى لا يحدث تهيج.

- ارتداء نظارات حماية العين، مثل نظارة الشمس أو النظر لتجنب دخول غبار إلى العين.

- الحرص على غسل العين من وقت لآخر بالماء الفاتر.

- يلزم الامتناع عن وضع مستحضرات التجميل بجانب العين، حتى لا تتفاعل مع الغبار ما يؤدي إلى حدوث أضرار على العين.

- إغلاق جميع نوافذ المنزل حتى لا يتسلل الغبار والأتربة إلى داخله.

- يفضل عدم الخروج من المنزل لمن يعانون من وجود حساسية في العين، أو الصدر حتى لا تتطور المشكلات الصحية لديهم.