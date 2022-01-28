نصائح من خبيرة إتيكيت للمقبلات على الزواج يوم قراءة الفاتحة: «بلاش لبس أوفر»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الكثير من الفتيات، يدور في أذهانهن العديد من الأسئلة، التي تتعلق بمراسم الزواج، التي تبدأ من خلال جلسة وقعدة التعارف، بين العائلتين في المرة الأولى، إذ تحتار الفتاة، في الملابس التي ترتديها، خاصة في قراءة الفاتحة، إذ تتكلف البعض منهن في اختيار إطلالاتهن في ذلك اليوم، من حيث الألوان والاكسسوارات والأزياء والماكياج، حتى لا يصبح شكلها ملفت، وغير محبب للبعض.

خبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفي، تحدثت لـ«هُن»، عن إتيكيت قراءة الفاتحة، مقدمةً نصائح للفتيات المقبلات على الزواج، حتى يظهرن بمظهر لائق وجذاب وأنيق خلال ذلك اليوم، إذ تقول إن ذلك اليوم هو عبارة مناسبة أقرب للزيارات العائلية والأنسب في ذلك اليوم هو ارتداء طقم بسيط سواء بلوزة أو جيب أو فستان ناعم: «اختاري الكلاسيك والبسيطة قدر الإمكان والمستطاع».

بلاش ألوان فاقعة ومكياج صارخ

«اختاري الألوان الناعمة والبسيطة وابعدي عن الملفتة»، هكذا نصحت خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، الفتيات عند اختيار الألوان وملابس قراءة الفاتحة، إذ تقول: «يجب الظهور بشكل هادئ وجذاب وأنيق وبخاصة الماكياج، إذ يجب أن يكون بسيط وناعم، والبعد عن الألوان القوية والصارخة وغير مناسبة للبشرة والملابس».

أسرار الإتيكيت في يوم قراءة الفاتحة

وأشارت خبيرة الإتيكيت، خلال الحديث إلى التطرق للزينة داخل المنزل، ونوهت إلى القيام بطرق بسيطة في تزيين البيت وعدم التكلف في الأدوات والقطع المستخدمة: «يفضل استخدام البالونات في الزينة، والقطع البسيطة التي يتم تصميمها باسم العريس أو العروس بالفوم اللامع من الأفكار الجيدة».

«متنسيش تعطري البيت»، بهذة العبارة واصلت خبيرة الإتيكيت ذكر النصائح للفتيات المقبلات على الزواج، في الاستعداد لليلة ويوم قراءة الفاتحة، إذ تقول:«الأغاني اللي هتشغليها أو الأناشيد تكون ناعمة وبصوت هادئ، متزعجيش حد ولا تتسببي في الإزعاج».