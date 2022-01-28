بعد تصريحات إليسا عن غيرة الرجل من نجاح المرأة.. استشاري نفسي: عايشين في فيلم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة إليسا، منصات حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة الماضية، بعد إطلاقها للعديد من التصريحات التلفزيونية، كان بينها، رأيها عن نجاح الرجل والمرأة، إذ قالت: «الراجل بيقلل من نجاح الست، المرأة عادًة لا تغار من الرجل، لكن هو يغار، لذلك أنا مرتاحة، وفيه رجل بقلبي، ممكن أرتبط به لاحقًا، الزواج ليس أساسي».

سبب رفض الفنانة إليسا للزواج

وبعد انتشار رأي الفنانة إليسا، كان هناك تأييد لرأيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وكان من بين التعليقات «الرجل يحب المرأه القويه الناجحة، لكن إذا كان أقل من نجاحها يغير منها، ويقلل من نجاحها.. أنا جوزي بيشجعني».

علامات الغيرة من نجاح المرأة

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية في تصريحات لـ«هن»، إننا نعيش بداخل فيلم «مراتي مدير عام»، فهي فكرة عامة عن مشاعر الرجل تجاه المرأة في العمل، وتظهر من أحاديث المرأة المفرط عن عملها، أو نجاحها الكبير وتتمثل الأعراض على الرجل فيما يلي:

- العصبية، الغضب، دائم الشجار، وافتعال المشكلات.

- التشهير «إذا كانت مش مراته».

- الاستهزاء، والسخرية.

- القمع.

- إظهار فشلها في البيت.

- يركز على النواقص بها.

أسباب مشاعر الغيرة عند الرجال

وأوضح «هندي»، أن أسباب تكون مشاعر الغيرة، ترجع إلى انخفاض مفهوم الرجل نحو ذاته، «بيحس إنه قليل»، وعدم الشعور بالكفاءة النفسية، «حتى لو شهادته عالية، عارف إن إمكانياته أقل»، وبالتالي يسقط مشاعره السلبية على المرأة، بالإضافة إلى إسقاط المشاعر التي عانى منها في مرحلة التكوين، ومن المحتمل أن يرجع أيضًا للأسباب التالية:

- شخص بطبيعته غيور «مش بيحب يشوف حد أحسن منه».

- الموروث الثقافي لدى بعض الرجال ان المرأة يلزم أن تكون ضعيفة.

وتابع «هندي» إنه في سيدات ترغب الاستمرار في الحديث عن نجاحها والاستعراض بدورها المهني، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى شعور بعض الرجال بالخجل، لذلك يلزم فصل السيدات عن الخلط بين الأدوار «الخلط بيخلي الراجل ينفر ويغير، لو وزيرة في شغلك، أنت زوجة في البيت».

ووجه «وليد» خلال حديثه رسالة إلى الرجال «كل ما الست نجحت ومتمسكة بيك معناه ان بتحبك»، لذلك يلزم عليك دعمها وتشجيعها، للمحافظة على استمرار حياتهم، وعند ملاحظة تقصير على المنزول يمكنك الحديث معها وإعلامها بذلك حتى تتغلب على المشكلة.