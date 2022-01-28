نصائح للأمهات للتعامل مع الطفل ذوي القدرات الخاصة وتدريبه على ابتلاع الحبوب

القاهرة - سمر حسين - ماما

تجد الأمهات صعوبة بالغة، في إعطاء الأطفال حبوب الدواء وابتلاعها، حال المرض، إذ تفضل البعض منهن، اللجوء إلى دواء الشرب، كونه أسهل طريقة يمكن أن يستخدمها الأطفال بكل سهولة ويسر، لكن في بعض الأحيان، يكون الحل الأمثل الذي ينصح به الأطباء هو الأقراص، وتجد الأم صعوبة في كيفية تأقلم الطفل عليها، خاصة لو كان من ذوي القدرات الخاصة.

كيفية بلع الحبوب عند أطفال ذوي القدرات الخاصة

مروة محمود، أخصائية التربية وتعديل السلوك والتخاطب، شرحت لـ«هُن» وحددت طرق للتعامل السليم مع الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، الذين يعانون من التوحد، إذ تقول إنه عملية تدريب الطفل التوحدي على ابتلاع حبوب الدواء، كلما تقدم في السن، قل استعمال الأدوية التي تكون في شكل سائل، وكثر استعمال الأدوية التى تكون فى شكل أقراص أو حبوب.

ووجهت أخصائية التربية، نصائح للأمهات قالت خلالها إنها يجب ألا تنتظر طفلها حتى يصاب بالمرض، لترى ما إذا كان يمكن أن يختنق أثناء ابتلاعه، لحبة دواء أم لا، مشيرة إلى أن تدريبه على ابتلاع حبوب الدواء في ظروف هادئة، غير طارئة سيعطى نتائج أفضل.

نصائح وروشتة تربية للأمهات

كما نصحت الأمهات بضرورة التدريب باستخدام زجاجه مع مادة غير دوائية فى شكل حبوب M&M'S، إذ يمكن شرب الماء من الزجاجه بدلا من شربه من كوب يجعل الرأس يميل إلى الخلف، ما يساعد حبة الدواء على النزول إلى الحلق، فضلا عن وضعه في الأطعمة كالخبز والمقرمشات، كما يمكن إخفاء الحبوب في أي نوع من الأطعمة اللينة مثل الفاكهة أو الزبادي، أو طحنها وتخفيفها في الطعام أو تقطيعها إلى النصف، حتى تُسهل عملية البلع على الأطفال، وخاصة المتوحدين وذوي القدرات الخاصة الذين يكون التعامل معهم بحذر.