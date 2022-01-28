طفلك مصاب بالتهاب الجلد العصبي؟ هذه الملابس تناسبه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "إلتيرن" الألمانية أن الطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي يحتاج إلى ملابس خاصة، كي لا يتسبب الاحتكاك بين الملابس والجلد في تفاقم المتاعب.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن الملابس القطنية تعد مناسبة للغاية للطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي؛ كونها لطيفة على الجلد، بينما تعد الملايس الصوفية غير مناسبة؛ نظرا لأنها تتسبب في تهيج الجلد.

وتعد الملابس الحريرية مناسبة للطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي؛ لأن الألياف الحريرية لطيفة على الجلد ولا تتسبب في تهيجه، ولكن يشترط لهذا الغرض أن تكون الملابس الحريرية قابلة للغسل، وليست مخصصة للتنظيف الكيميائي فقط.

وأشارت "إلتيرن" إلى أن الملابس المحتوية على خيوط الفضة تعد الخيار الأفضل للطفل المصاب بالتهاب الجلد العصبي؛ نظرا لأن خيوط الفضة تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا، فضلا عن كونها لطيفة على الجلد.

يشار إلى أن التهاب الجلد العصبي هو مرض جلدي مزمن غير وراثي وغير مُعد، وهو يحدث نتيجة الحك المستمر للجلد، علما بأن السبب الرئيسي وراء حدوث التهاب الجلد العصبي غير معلوم حتى الآن. وتتمثل أعراض الالتهاب في بقع جلدية تثير الحكة وملمس جلدي سميك أو قشري فوق المناطق المصابة وبقع بارزة داكنة أو حمراء اللون.