ماذا تعرف عن سرطان الفم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن سرطان الفم هو مصطلح عام يُستخدم لوصف أي ورم خبيث يظهر في التجويف الفموي كبطانة الخدين الداخلية وأرضية الفم والحنك واللسان، بالإضافة إلى الفك والغدد اللعابية والشفتين.

وأوضحت الجمعية أن عوامل الخطورة المؤدية لسرطان الفم تتمثل في التدخين، وشرب الخمر، بالإضافة إلى عوامل وراثية، والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري “HPV”.

وتتمثل أعراض سرطان الفم في صعوبات البلع والمضغ، وظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفم، والتورم، والنزيف، وتقرحات في الفم تستمر لأكثر من 14 يوما، وتشوه أو شلل في اللسان، بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم، وألم وخدر في الوجه، وفقدان الشهية، وفقدان الوزن.