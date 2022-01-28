بـ«لقطة واحدة».. حسن الرداد يرد على شائعة الانفصال من إيمي سمير غانم (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل حول علاقة الفنانة إيمي سمير غانم، وزوجها الفنان حسن الرداد، بعد تداول أنباء انفصالهما خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم ظهورهما، سويا منذ وفاة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

حسن الرداد يرد على شائعة الانفصال من إيمي سمير غانم

واليوم، خلال حفل توزيع جوائز «Joy Awards»، ظهر الفنان حسن الرداد رفقة زوجته، التي قرر مساندتها، وهي تتسلم الجائزة عن والديها، رفقة شقيقتها دنيا.

ظهر «الرداد» وهو يساندها، واضعا يديه حولها حتى وصولها لقمة المسرح.

إيمي سمير غانم في ظهور مميز

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري» عدة لقطات مختلفة، على نغمات الهضبة عمرو دياب «رايقة».

وظهرت الفنانة بفستان اسود طويل فضفاض، تميز بكونه لامع، كما اعتمدت الشعر المنسدل ذو الأطراف الويفي، مع لوك مكياج مميز، بالوان هادئة، جمعت بين درجات النود والروز.

شائعات انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد

وخلال الآونة الأخيرة تصاعدت الشائعات حول انفصال الثنائى إيمي سمير غانم وحسن الرداد، لعدم ظهورهما سويا، ما دفع الاخير لنفي هذه الأقاويل أكثر من مرة.

وكان حسن الرداد ردّ، مؤخرا من خلال ET بالعربي على الأمر، قائلا «احنا أكثر اثنين بيطلع عليهم إشاعات بلا جدال ومش عارف ليه، وأنا من الشخصيات اللي مش بتقرأ أو ترد، ومش عارف ليه الشائعات لا تنقطع من قبل ما نتزوج».

حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»

وتقام حاليا النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين.