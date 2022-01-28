7 طرق سحرية للتعامل مع زوجتك تجنبا للخلافات

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أغلبية المشكلات بين الزوجين، تكون بسبب عدم التفاهم، والمشاركة، ومعرفة كيفية التعامل، ما يحدث مشاجرات وخلافات وغضب وانفعالات، على بعضهما، تؤدي إلى تكوين حاجز نفسي بينهما، وتواجد جفاء وفتور في العلاقة، وربما يصل الأمر إلى الانفصال، وكل ذلك ربما يكون بسبب طريقة التعامل، وفقدانهم الأسس التي يجب أن يتبعونها في إدارة الأمور، وهو ما يحتويه علم الإتيكيت.

وفي هذا الصدد، تقدم إيمان عفيفي خبيرة الإتيكيت، الطرق الصحيحة والمثالية، الذي إذا احتواها الرجل بما أنه القائد في العلاقة مع شريكة حياته، حسب الإتيكيت، وعرف كيف يتعامل مع زوجته، ويتناقش معها في مختلف الأمور الحياتية والشخصية بينهما، سيكون على المسار الذي سيجعله يملك الحل السحري لتجنب حدوث أي مشاكل بينهما، تسبب خلافات كما يلي بالتفاصيل.

إتيكيت تعامل الرجل مع زوجته في الحياة

- لابد أن تعلم جميع اهتمامات زوجتك وميولها حتى يكون بينكما علاقة تفاهم.

- الاحترام من أهم الأمور بين الرجل وزوجته لذلك يجب أن تتعامل معها بشكل لائق والتفوه بكلمات جيدة.

- عند الخروج من أي مكان يجب أن تجعلها هي من تمر الأول، بحسب إيمان عفيفي.

- يجب أن تستمع لوجهة نظرها في جميع المواقف المختلفة حتى تكون العلاقة بينكما تحتوي على التفاهم والمشاركة.

خبيرة الإتيكيت: مساعدة الزوج لزوجته في المنزل لا يهينه أو يقلل منه

- يجب على الرجل أن يساعد زوجته في بعض من أعمال المنزل عندما تكون في حالة تعب أو إرهاق، ويجب أن تعلم أن ذلك لا يقلل منك أو يهين كرامتك، وفقا لوصف إيمان.

- لابد على الزوجة والزوج يكون بينهما احترام متبادل فيجب مراعاة ذلك في التعامل.

- ابتعد تماما عن إهانة زوجتك أو محاولة السخرية منها، وفقا لخبيرة الإتيكيت.