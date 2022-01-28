«وقعة شديدة».. لحظة سقوط وفاء الكيلاني قبل توزيع جوائز «Joy Awards» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية الشهيرة وفاء الكيلاني، الجدل، فور ظهورها على مسرح حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بسبب طريقة سيرها وحركتها، ما دفع البعض للتساؤل عن السبب.

لحظة سقوط وفاء الكيلاني قبل بدء حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»

وعلى الفور، تداول العديد من الرواد، وبعض وسائل الإعلام اللبنانية، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط وفاء الكيلاني قبل بدء حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، حيث أظهر المقطع سقوط الإعلامية بشكل قاسي على الدرج، ماتسبب في ألمها الذي أثر على حركتها خلال تقديم الحفل.

وتألقت الإعلامية وفاء الكيلاني، بفستان ذهبي اللون، لامع، تميز بكونه طويل بأكمام طويلة، وفتحة عند منطقة الصدر، كما اعتمدت على المكياج اللامع البسيط، والشعر المنسدل القصير.

حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»

وتقام حاليا مراسم النسخة الثانية من حفل توزيع الجوائز «Joy Awards»، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم السينما والدراما، بالإضافة إلى الرياضيين والإعلاميين العرب والعالمين، على رأسهم كاظم الساهر، محمد هنيدي، نانسي عجرم، أصالة، دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم، أكرم حسني، عمرو يوسف، نيللي كريم، دينا الشربيني، الكاتب مدحت العدل، عمر كمال، بالإضافة إلى الإعلاميين رامي رضوان، وبوسي شلبي.

ويتنافس العديد من نجوم السينما المصرية، في المنافسة على جائزة أفضل ممثل فئة السينما ما بين: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، محمد هنيدي وبيومي فؤاد، أما جائزة أفضل ممثلة فئة السينما تتنافس عليها كلا من: منة شلبي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، واللبنانية كارمن بصيبص.

وفي فئة أفضل فيلم يتنافس «وقفة رجالة» للمخرج أحمد الجندي، و«العارف» للمخرج أحمد علاء الديب، و«الإنس والنمس» للمخرج شريف عرفة، و«ماما حامل» للمخرج محمود كريم، والذي حصده في النهاية فيلم «وقفة رجالة».