الامارات | محام أردني يوضح عقوبة "مدّعي النبوة" .. ويكشف عن مفاجأة في القانون الأردني !

شكرا لقرائتكم خبر عن محام أردني يوضح عقوبة "مدّعي النبوة" .. ويكشف عن مفاجأة في القانون الأردني ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار المحامي الأردني صخر الخصاونة أن القانون الأردني لم يأت على ذكر أي عقوبة لمدعي النبوة أو حتى تجريم ما أقدم عليه اللبناني نشأت مجد النور.

وأضاف في تصريح لموقع "خبرني" الأردني أنه يمكن معاقبة مرتكب هذا الفعل وفقا لنص مادة أخرى من القانون هي المادة 278 من قانون العقوبات الأردني التي تتحدث عن (إهانة للشعور الديني للآخرين).

ولفت الخصاونة إلى أن عقوبة إهانة الشعور الديني حسب قانون العقوبات الأردني تكون الحبس لمدة لا تزيد في حدها الأعلى عن ثلاثة أشهر فقط.

وكان المواطن اللبناني نشأت مجد النور أثار جدلا واسعا بادعائه النبوة عبر مقطع فيديو له قبل أن تتوالى البلاغات القضائية بحقه.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شرطة العاصمة السعودية الرياض القبض على شخص ظهر في فيديو نشره على "سناب شات" مدعيا النبوة، وتضمن ألفاظا نابية وعبارات خارجة عن الآداب، وقام بصدم مركبات في طريق عام وتهديد المارة بسلاح أبيض.

وتصل عقوبة جرمه حال صنفت على إنها شرعية وفق القانون السعودي إلى القتل إذا لم يعترف بخطئه، وذلك بعد التأكد من حالته العقلية.

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