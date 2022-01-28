مفاتيح التربية الناجحة وتعديل سلوك الأطفال.. احذرن التفرقة في معاملة الأبناء

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبحث كل أم عن الأساليب الصحيحة التي تساعدها في تربية أطفالها بسهولة، وهو ما يطلق عليه «مفاتيح التربية الناجحة»، إذ يستفاد بها الطفل في تعديل سلوكياته والتحلي بالأفعال الصحيحة، وهو ما توضحه سالي عياد، أخصائية تعديل السلوك، خلال التقرير التالي، موضحة لـ«هُن» أبرز مفاتيح تربية الأبناء بشكل صحيح، كالآتي:

مفاتيح تربية الأبناء بشكل صحيح

- إعطاء كل طفل حبا بلا حدود، وإظهاره بالتقبيل والعناق والعبارات المشجعة والحضور الدائم.

- التعبير عن التقدير لهم، والافتخار بكل إنجاز يقدمونه.

أضرار التمييز بين الأطفال

- التعرف على مهارات الأطفال وتحفيزهم على السعي من أجل تطوير مهاراتهم، وعدم التمييز فيما بينهم، أو مقارنتهم ببعضهم البعض أو بالاطفال الآخرين حتى لايشعرون بالدونية.

- وضع القواعد لهم وتفسير عواقب خرق هذه القواعد، مع الحرص على أن تكون هذه القواعد معقولة وعادلة، حتى لايزرع الخوف في نفوسهم.

- مشاركة الأطفال المناسبات السعيدة والحزينة، ومعرفة أن الأطفال من وجود الآباء يستمدون القوة ويشعرون بثقةٍ كبيرة في النفس.

- التواصل معهم بشكل مستمر خلال اليوم.

- تعليم الأطفال المهارات الاجتماعية من خلال تشجيعهم على التواصل مع الزملاء في المدرسة وتقبل سلوكيات الآخرين من حولهم.

- مساعدتهم على التمييز بين الأمور الصحيحة والخاطئة، وتشجيعهم على اتخاذ القرارات التي تخصهم حتى لايتعلموا الاتكال على الغير.

- أن يكون الآباء القدوة الصالحة لغيرهم.

- اتفاق الزوجين على كل الأمور التي لها علاقة بتربية الأبناء فالاتفاق ضرورى بينهما، وتحبيبهم في العادات التي ستجعل منهم أشخاصا خلوقين.