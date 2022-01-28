ما هو تصلب الجلد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن تصلب الجلد “Scleroderma” هو مرض جلدي مزمن يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية ويؤدي إلى تصلب الجلد أو تليفه، بالإضافة إلى حدوث تغيرات في الأوعية الدموية وتكوين أجسام مضادة ذاتية.

وأضافت الرابطة أن تصلب الجلد ينقسم إلى نوعين، هما: تصلب الجلد الجهازي المحدود، والذي يؤثر بشكل أساسي على اليدين والذراعين والوجه، وتصلب الجلد الجهازي المنتشر، والذي يتطور بسرعة هائلة ويؤثر على مساحة كبيرة من الجلد، بالإضافة إلى واحد أو أكثر من الأعضاء الداخلية مثل الكلى والمريء والقلب والرئتين.

ويرفع النوع الأول خطر الإصابة بضعف العضلات وآلام المفاصل ومتلازمة النفق الرسغي، في حين قد تترتب على النوع الثاني عواقب وخيمة تتمثل في قصور القلب والفشل الكلوي والالتهاب الرئوي والارتجاع المريئي.

وأشارت الرابطة إلى أنه لا يوجد علاج محدد لمرض تصلب الجلد؛ نظرا لأن سبب المرض غير معلوم على وجه الدقة. لذا يعتمد العلاج على حالة كل مريض على حدة ويهدف إلى تخفيف أعراض المرض. ويشمل العلاج على سبيل المثال الأدوية، التي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى الأطراف. ونظرا لأن تصلب الجلد مرض مناعي ذاتي، فإن أحد الركائز الأساسية لعلاج المرض هي استخدام الأدوية المثبطة للمناعة.