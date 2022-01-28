أطعمة شائعة تساعدك على تقوية الأظافر.. 3 وصفات طبيعية «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الأظافر من المعززات الجمالية لدى الكثير من الفتيات، إذ تحرص معظمهن على الاهتمام بها وطلائها في أفضل الصور المفضلة إليهن، لكنها تعد من أكثر الأمور المزعجة لمشاعر بعضهن عند انكسار أحد أظافرهن، ونظرًا لتغيرات الطقس الشديدة، من المحتمل أن تتعرض الأظافر لما يؤثر على صحتها.

أطعمة تساعد على حماية الأظافر

لذا ترصد «هن» في التقرير التالي، بعض الأطعمة التي يمكن تناولها لدعم تقوية الأظافر، والحد من انكسارها، وفقًا لموقع «Insider» فيما يلي:

- الفواكه

تعتبر الفواكه من أهم المصادر للحصول على العناصر الغذائية المهمة، مثل الموز، الفراولة، الكيوي، لاحتوائهما على كمية كبيرة من فيتامين «سي» الذي يساعد على تحفيز إنتاج الجسم لمادة الكولاجين التي تدعم صحة الأظافر بشكل طبيعي، ويفضل تناول هذه الفواكه خاصًة إن كانت مجففة.

- الخضروات

احرصي على تناول البطاطا، الطماطم، الجزر، والفلفل باعتبارهم من أكثر الخضروات الممتلئة بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، مثل فيتامين «سي»، و«أ»، اللذان يدعمان رفع مستوى الكولاجين في الجسم، ما يساعد على حماية الأظافر وتقويتها.

طرق التخلص من الخطوط العمودية

- الحرص على تناول المكسرات و«لب» عباد الشمس

من المعروف أن المكسرات تحتوي على نسبة من الدهون الصحية، التي لا تسبب ضرررًا على الجسم، لذا يمكنك تناول كمية مناسبة من اللوز، لأنه يحتوي على المغنيسيوم، والبروتين، كما يساعد على التخلص من الخطوط العمودية التي توجد في أظافر بعض الأشخاص، بالإضافة إلى دور عباد الشمس في تقوية الأظافر الهشة، لاحتوائه على فيتامين «B6»، الزنك، وفيتامين «A».

- تناول الحليب

يحتوي الحليب على عنصر الكالسيوم، بالإضافة إلى فيتامين «د»، اللذان يساعدان على دعم صحة الأظافر، وحمايتها من الإساءات التي تعرض إليها خلال اليوم، من البرودة الشديدة، الكتابة، إزالة البطاريات من أجهزة التحكم.