«جوزي مشغلني خدامة في البيوت وأنا مش قادرة.. أعمل إيه؟».. مبروك عطية يرد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ورد للدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، سؤالا من إحدى السيدات، جاء مضمونه: «جوزي مشغلني خدامة في البيوت، وبيقولي اعملي بلقمتك، أنا مش قادرة أصرف على البيت، وبيقول إن حضرتك رأيك إن الست تشتغل وتساعد جوزها، بس أنا مش قادرة يا شيخ والله؟».

مبروك عطيه يحدد النفقة في الزواج

وأجاب «عطية» من خلال فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب: «أنا قرأت السؤال ده وقولت قبل كدا لكن كلامي ورأيي متفهمش، أنا عمري ما قولت إن الزوجة تصرف، الزوجة تواسي..يعني واسيه..قوليله خد الحبة دي..خد التفاحة دي، إنما تشتغل وتصرف على البيت وتجيب كيلو إلا ربع لحمة بـ100 جنيه، وتجيب كيلو كوارع بـ 150 جنيه دلوقتي، يبقى لأ..ولأ يعني لأ».

النفقة ليست على الزوجة

وواصل العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية: «النفقة الأساسية على الزوج، لكن الزوجة تواسي، ومواساة الزوجة ليست واجبًا، يعني إذا واست فـ أهلا وسهلا، لا تواسي يبقى إن شالله ما عنها واستن يا جماعة ألف باء في الدين إن النفقة على الرجل وبس..النفقة على الرجل، مستدلًا بقوله تعالى: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا».