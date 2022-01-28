الامارات | حادث مأساوي.. مصرع عروس مصرية انقلبت بها سيارة الزفاف

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مأساوي.. مصرع عروس مصرية انقلبت بها سيارة الزفاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد مركز بدر جنوبي محافظة البحيرة المصرية، حادثًا مأساويًا؛ حيث لقيت عروس مصرعها، بينما أصيب العريس، وشقيقها؛ إثر انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها خلال موكب الزفاف.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادثة انقلاب سيارة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، والفحص؛ تبين انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى السخنة بمركز بدر.

وأسفر الحادث عن وفاة العروس: هدى. ر. ا- 26 عاماً، مقيمة في قرية السخنة، بينما أصيب زوجها، وشقيقها، وتم نقلهما للمستشفى في حالة خطرة.

بينما نقلت جثة العروس إلى ثلاجة المستشفى ذاته الذي يتواجد به زوجها وشقيقها، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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