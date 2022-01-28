ساحرة وجذابة.. 60 إطلالة للنجمات من حفل joy awards بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

حرص العديد من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل جوي لتوزيع الجوائز المقام حالياً في موسم الرياض، ويعتبر هذا الحفل خاص بتكريم صانعي الترفيه في العالم العربي، ويقام في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

وتنوعت الأزياء ما بين الأنيقة والجريئة والجميلة وغيرها، مثل ما اعتمدت الفنانة ليلى علوي على اللون الفوشيا وهو من الألوان التريند، والفنانة مي عمر التي اختارت قماش المخمل وهو يعتبر من أكثر صيحات الأناقة في الشتاء، واعتمدت أغلب النجمات فتحة هوليود.

وهنا نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في هذ الألبوم، من حفل توزيع الجوائز "joy awards".