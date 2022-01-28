إطلالة لافتة لـ نيللي كريم وزوجها في حفل Joy Awards

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أطلت الفنانة نيللي كريم بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وارتدت نيللي فستانا باللون الأسود، مصنوع من قماش المخمل، مزود باكستنشن من عند الكتف، وله حزام باللون الفضي من عند الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وارتدى زوجها هشام عاشور بدلة باللون الأسود، ومعها قميص باللون الأبيض، ونسق معهم حداء باللون الأسود.

حفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.