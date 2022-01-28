فوائد إضافة الزعفران للطعام والطريقة الصحيحة لاستخدامه أثناء الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الزعفران هو أحد أغلى أنواع البهارات التي يمكن أن تجدها على هذا الكوكب، تمامًا مثل الذهب من بين أعلى المعادن قيمة في العالم، فإن الزعفران يعني الشيء نفسه في عالم التوابل، مع نكهة فريدة من نوعها، يتمتع بنكهة فريدة ورائحة يمكن أن تجعل أي وجبة لذيذة.

وتم استخدام الزعفران منذ العصور في العديد من الأطعمة المصنوعة للعائلة المالكة والنخبة لاحتوائه على خصائص طبية.

من أين أتى؟

إنها واحدة من أثمن البهارات في العالم، إذا كنت تتساءل من أين تأتي هذه التوابل، فسوف تفاجأ بمعرفة أنها تنبع من نبات يُعرف باسم "الزعفران"، يُعتقد أن مصدر الزعفران هو اليونان، لكنه ينمو بشكل أساسي في إيران والمغرب والهند.

طعم الزعفران

من المعروف أن هذه التوابل الرائعة لها طعم حلو رقيق للغاية ورائحة أيضًا، إن مجرد إضافة هذه التوابل في أي وجبة يمكن أن يجعلها فاخرة، ولكن طعمها فريد من نوعه.

فوائد الزعفران للطعام

على مر العصور، تم استخدام هذه التوابل باهظة الثمن لإضفاء الرائحة واللون والمذاق على الطعام، للسبب نفسه.

من تعزيز المناعة إلى منع الأمراض الموسمية، يمكن للزعفران في الواقع أن يفعل الكثير من أجلك، ليس ذلك فحسب، فقد تم استخدامه على مر العصور لخصائصه، كما تم استخدامه لتقليل مشاكل الاكتئاب ومتلازمة الحيض أيضًا، كما يحتوي الزعفران على نسبة عالية من البوتاسيوم وبالتالي فهو يوسع الدم الذي يزيل الانسداد من الشرايين، ويقلل من ضغط الدم مع منع النوبات القلبية.

لماذا هو مكلف جدا؟

أثناء الحصول عليه من النبات، يتم حصاده يدويًا ويتم استخدام ما يصل إلى 75000 زهرة زعفران لصنع رطل واحد من هذه التوابل.

كيف تستخدمه بالطريقة الصحيحة؟

يجب على المرء أن يصنع إكسير الزعفران الذي يمكن استخدامه في أي من الأطعمة التي يتم تحضيرها في منزلك.

يمكن استخدام هذا الإكسير حرفياً في أي طعام، لعمل هذا الإكسير، أضف 2 ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران ومدقة مع رشة ملح خشن أو مكعب سكر، اطحنها بالطريقة التقليدية عن طريق سحق كل الأشياء باستخدام مدقة، بمجرد المسحوق، أضف 1/4 كوب ماء دافئ واخلط جيدًا، اتركه يبرد وانتقل إلى زجاجة ذات غطاء محكم حتى لا يفقد الإكسير نكهته ورائحته.

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