بفستان لامع.. روبي تخطف الأضواء في حفل Joy Awards بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أطلت الفنانة روبي بإطلالة جذابة، خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Joy Awards في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وارتدت روبي فستان طويل باللون الأسود لامع، به فتحة ساق جريئة، ومزين بإكسسوار من عند الكتف، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

حفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعد هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.