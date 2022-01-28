4 طرق مختلفة لعمل المهلبية.. بالقهوة والشيكولاتة والكوسة (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر المهلبية من أكثر الأنواع التي تفضلها ربات البيوت، ويرغب الأطفال في تناولها من وقت لآخر، لمذاقها الطيب والشهي، لذا تتفنن السيدات في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة، حتى لا يشعر صغارها بالروتين والملل.

ويُقدم «هُن» طرق ووصفات مختلفة لعمل المهلبية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير مهلبية شوكولاتة

تلت كوب شوكولاتة مبشورة

6 ملعقة كبيرة نشا

2 كوب لبن

ثلاثة أرباع كوب ماء

2 ملعقة كبيرة سكر

ربع ملعقة صغيرة ملح

مقادير الشربات

5 ملعقة سكر

ربع كوب ماء

ملعقة صغيرة بشر

برتقال

فانيليا سائلة

ورقة لورا

جوزهند

ورد مجفف

طريقة تحضير مهلبية شوكولاتة

- في بولة تذوب النشا مع اللبن وتقلب.

- في وعاء على النار تضاف النشا مع اللبن والماء والسكروالملح والفانيليا والشوكولاته المبشورة.

- يضاف النشا المذوب مع اللبن إلى الخليط، ويقلب حتى يثقل القوام.

- في كاسات التقديم تضاف المهلبية، وتترك بالثلاجة حتى تبرد.

للشربات:

- في وعاء على النار يضاف السكر مع الماء وبشر البرتقال والفانيليا وورق اللورا، ويترك الخليط ليغلى حتى الحصول على قوام الشربات.

- يضاف الشربات البارد إلى المهلبية، وتزين بجوز الهند والورد المجفف وتقدم.

مقادير مهلبية بماء الزهر والفسدق

لبن

نشا

كريمة لباني

ماء زهر

مستكة

سكر

مكسرات حسب الرغبة

طريقة تحضير مهلبية بماء الزهر والفسدق

- يوضع اللبن على النار ليغلي مع المستكة وماء الزهر.

- تذوب النشا مع اللبن ثم يترك ليغلي مع الاستمرار في التحريك، وقبل الرفع عن النار، تضاف الكريمة اللباني.

- تصب في أطباق التقديم، ومن الممكن أن تزين بالمكسرات، وتترك لتبرد ثم​ تقدم.

مقادير مهلبية بالكوسة

نصف كيلو كوسة

لتر لبن

نشا

كوب سكر

ماء ورد

زبيب

مكسرات

طريقة تحضير مهلبية بالكوسة

- تبشر الكوسة بعد تقشيرها، ثم يوضع اللبن والسكر على النار حتى الغليان.

- ثم يوضع النشا المذاب فى الماء ثم ماء الورد، ويغلى حتى يغلظ القوام، وتصب في كاسات، وتقدم تزين بالزبيب والمكسرات.

مقادير مهلبية بالقهوة سريعة التحضير

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة

قهوة سريعة التحضير

طريقة تحضير مهلبية بالقهوة سريعة التحضير

- أذيبي السكر والقهوة فى اللبن على النار.

- أضيفي النشا المذاب فى القليل من اللبن، وقلبي حتى يغلظ القوام.

- صبي الخليط في كاسات، ثم رشي على الوجه قهوة سريعة التحضير، وقدميها.