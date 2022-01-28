5 فوائد لاستخدام ماكينة حلاقة آمنة للرجال.. وداعا لالتهابات الذقن

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

إذا كنت تتساءل عن كيفية الحلاقة بشفرة آمنة لا تحدث الكثير من الالتهابات أو الجروح في البشرة، لابد من استخدام ماكينة حلاقة آمنة فهي الأفضل دائما، وتتميز عن ماكينة الحلاقة المستقيمة، وهي في الأساس سكين قابل للطي حاد للغاية.

أسباب استخدام ماكينة الحلاقة الآمنة

وهناك سببان رئيسيان للحلاقة باستخدام ماكينة حلاقة آمنة، الأول هو السعر لأن شفراتها أرخص، والثاني هو الراحة، خاصة بالنسبة للرجال المعرضين لنمو الشعر تحت الجلد، ومن الصعب الحصول على حلاقة أفضل مقابل نقود أقل، وفيما يلي فوائد الحلاقة بماكينة حلاقة آمنة بحسب موقع مجلة GQ المتخصص في كل شؤون الرجل ولايف ستايل والملابس والعناية بالجسم والشعر.

فوائد ماكينة الحلاقة الآمنة

حلاقة دقيقة على البشرة

شفرة الحلاقة الحادة والآمنة تمشي بسرعة على بشرتك، لذا يجب أن تكون حذرًا عند استخدامها، ولكن إذا أتقنت الحلاقة، فلن تضطر إلى إعادة الحلاقة بل تحصل على حلاقة دقيقة.

سحب أقل دون التهاب البشرة

شفرة واحدة آمنة تعني جرًا وسحبا أقل على الوجه، وبالتالي فرصة أقل أن الطبقة العليا من بشرتك سوف تلتهب وتزال مع الشعر.

مناسبة للشعر الخشن

إذا كان شعرك كثيفًا، ولا يزال بالماكينة العادية، أو إذا كان الشعر كثيفًا جدًا، ويؤدي إلى الانسداد والتهيج، فإن شفرة الحلاقة الآمنة والحادة هي الحل الواضح.

استبدال النصل رخيص

قد تكون شفرات الحلاقة الآمنة رخيصة عند الشراء بكميات كبيرة، لذا لن تتردد أبدًا في رميها بعد استخدام واحد، ما يعني أنك تستخدم فقط الشفرات الأكثر حدة ونظافة في كل مرة.

التحكم في العملية

تتطلب الحلاقة مزيدًا من الاهتمام والدقة، ولكنها تمنحك مزيدًا من التحكم في العملية.

عليك التفكير في كل مرة تسير بالماكينة على وجهك، ومقدار الضغط الذي تقوم بوضعه، بالإضافة إلى الزاوية.