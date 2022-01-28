الامارات | إسهامات بنك الطعام الإماراتي تتجاوز 10 ملايين وجبة في 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن إسهامات بنك الطعام الإماراتي تتجاوز 10 ملايين وجبة في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن بنك الإمارات للطعام توزيع أكثر من 10 ملايين وجبة من التبرعات الغذائية خلال عام 2021، بتوجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام.

وتندرج الجهود التي يبذلها القائمون على البنك في ترسيخ مكانة الإمارات كرمز للخير والعطاء، من خلال الاستفادة من فائض الأطعمة الصالحة للاستهلاك، وتوصيلها إلى الفئات المستحقة والأسر المتعففة، والمساهمة في نشر وتفعيل ثقافة التكافل بين أفراد المجتمع الإماراتي الذي يُعد نموذجاً في العطاء.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء البنك، داوود الهاجري: «واصل البنك على مدار العام الماضي القيام برسالته النبيلة بدعم ومشاركة مجتمعية واسعة ومشرفة تعكس مدى الوعي بأهمية قيم التكافل في الوقت الذي يعمل فيه على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمقيمين وكذلك للمؤسسات ومجتمع الأعمال، أن يكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في تطبيق هذا النهج الخيري والإنساني، فضلاً عن المساهمة في تحقيق سياسة الأمن الغذائي من خلال تقليل هدر الطعام والاستفادة من فائضه، حيث وصل إجمالي ما قدمه البنك من تبرعات إلى ما يزيد على 37.5 مليون وجبة غذائية خلال السنوات الخمس الماضية».

وأوضح الهاجري أن المشاركة المجتمعية مع البنك خلال العام الماضي كانت لافتة ومحل كل تقدير، حيث تم إبرام اتفاقيات شراكة مع 30 هيئة ومؤسسة خلال 2021، كذلك توقيع 125 مذكرة تفاهم خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى تقديم دعم جهات كثيرة في الدولة عن طريق توفير الرعاية لجهود البنك من أجل زيادة الفائدة لكل المستفيدين في الإمارة، فضلاً عن إرسال 32 طناً من الطرود الغذائية ما يعادل 32 ألف وجبة من الأغذية إلى السنغال والفلبين بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، كما تم تثبيت ثلاجات بنك الإمارات للطعام في مناطق متفرقة من الإمارة لتلقي تبرعات الأفراد وتسهيل حصول المستفيدين على الطعام من خلالها، ليبلغ إجمالي ثلاجات البنك المخصصة لجمع فائض الطعام في الدولة إلى 104 ثلاجات، فيما تم توزيع 1550 طناً من الأغذية من خلال الثلاجات الموجودة في إمارة دبي.

وشارك بنك الإمارات للطعام في معرض ومؤتمر دبي للإغاثة والتطوير (ديهاد)، كما تم تنظيم برامج تدريب متطوعي البنك على أسس ومبادئ التعامل الصحيح مع الغذاء، وتنفيذ ورش الطبخ الافتراضية المباشرة لبعض مدارس دبي والدوائر الحكومية.

وتُحفظ الأغذية الواردة إلى بنك الطعام ضمن حاويات مجهزة لذلك، حيث تخزن بطريقة تمنع تلوثها بدرجة الحرارة الملائمة، وتبلغ سعة كل حاوية 34 ألف كلغ، مزودة بجهاز تبريد الحرارة وجدران سميكة للعزل.

50 ألف وجبة

حرص بنك الإمارات للطعام، أن يكون له حضوره في معرض «إكسبو 2020 دبي»، والتأكيد على القيم النبيلة التي يعليها الحدث العالمي الكبير، من خلال توزيع أكثر من 50 ألف وجبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المعرض.

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