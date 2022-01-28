الامارات | السياحة في حتا.. جولات ممتعة بين الجبال والوديان

شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة في حتا.. جولات ممتعة بين الجبال والوديان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد منطقة حتا واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للسياح من الداخل والخارج، في إمارة دبي، على مدار العام، لما تتميز به من معالم سياحية عالمية، وطقس رائع معظم فترات السنة، ومقومات بيئية وترفيهية ذات خدمات عالية الجودة، إضافة إلى ما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وإرث تاريخي يجاور طبيعة متفردة، واعدةً بالمزيد من الإنجازات والمشروعات التي تستهدف حكومة دبي تحقيقها في المنطقة، بما يجعلها مكاناً استثنائياً في كل شيء.

ورسخت حتا مكانتها في قائمة الوجهات الأكثر إقبالاً، خلال السنوات الماضية، حيث تعدّ بين أفضل الوجهات تفضيلاً من قبل السياح للقيام برحلاتهم الترفيهية، حيث إنها توفر لهم إقامة ممتعة في فنادقها ومنتجعاتها، بما فيها من غرف مطلة على الجبال وأحواض السباحة والحدائق، وعدد من النشاطات في الهواء الطلق مثل الرماية بالسهام، وتسلق الجبال وممارسة رياضة الدراجات الجبلية، وكذلك تتوافر مزارع حتا لإقامة قصيرة.

وتضم حتا مواقع عدة للتخييم، التي تم بناء بعضها، أخيراً، بالقرب من مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية، بما فيها من كرفانات ومواقع للشواء ومرافق استحمام ودورات مياه، لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة في تجربة لا تنسى.

ويستطيع السائح أو الزائر القيام برحلة بالسيارة وسط المناظر الساحرة في البلدة، ويمكنه الذهاب إلى وسطها حتى يصل إلى نقطة المراقبة عند سد حتا، لتأمّل البحيرة الرائعة أو التجديف فيها بالكاياك، والتي يوجد عندها راكبو الدراجات بالمسارات الخارجية في الجبال أثناء المرور في المنطقة التراثية.

وتعرف المدينة الجبلية بقلاعها التاريخية ومزارعها الصحراوية الصغيرة، وتستقطب عشاق الرياضة والمغامرات، وتشمل الأنشطة المتاحة، ركوب الخيل والتصويب بالسهم وتسلق الجدار الصناعي، والتخييم في (حتا وادي هب) واستكشاف المدينة الثقافية سيراً على الأقدام.

وتتوافر مسارات المشي الجبلية التي تمتد بطول إجمالي يصل إلى 32.6 كيلومتراً، والتي تعتبر الأطول من نوعها في الإمارات ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاستمتاع بجمال جبال حتّا عن قرب.

ويُعتبر ركوب الدرجات الجبلية في حتا وادي هب، التجربة الأكثر إثارة في المنطقة لعشاق المغامرة وللباحثين عن جولات ملهمة مملوءة بالتحدي في المحمية الطبيعية الأكبر والأكثر في دبي.

ويمكن لمحبي رياضة السير بالجبال أن يعيشوا تجربة فريدة لاستكشاف طبيعة جبال الحجر، والتجوّل بين الوديان المتعرجة الواقعة بين سفوح الجبال، والتنقل بين المساحات الرملية والصخور الحادة والهضاب والوديان.

وتتألف المسارات الجبلية في (حتا وادي هب) من خمسة خطوط منوعة تناسب مختلف المستويات والأعمار، على مسافة 32.6 كم.

وعلى بعد نحو 137 كيلومتراً باتجاه مدينة حتا، يقع «سد حتا» الذي يقصده السكان في إجازة نهاية الأسبوع منذ الثمانينات هرباً من درجات الحرارة العالية ونسبة الرطوبة المرتفعة.

ويشكل السد بهندسته وموقعه وتشكيلاته المائية والصخرية مشهداً سياحياً بديعاً يقصده الزوار، مستمتعين أيضاً بفعاليات قرية التراث في المنطقة.

ويعد السد واحداً من المعالم السياحية الرئيسة في المدينة، تجتمع العائلات فيه للاستمتاع بطبيعته الفريدة الساحرة وقضاء يوم في أحضانها، فضلاً عن التقاط الصور التذكارية.

كما يعد التخييم جزءاً أساسياً من تجربة زيارة حتّا، ويمكنك التوجه إلى موقع التخييم الذي يضم 18 منطقة مخصصة مع فتحات لإشعال النار، أو يمكنك التوجه إلى التلال الجبلية للاستمتاع بمشاهدة مناظر البحيرات وسد حتّا المعروف.

وتحظى حتا بخطط تنموية وتطويرية كبيرة، وذلك منذ إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن الخطط التطويرية لحتا في 2016، إذ تعكف دوائر حكومة الإمارة على تنفيذ مجموعة مبادرات ومشروعات نوعية، من شأنها تحقيق الأهداف الطموحة لمستقبل المدينة، وتعزيز مكانتها واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي.

وروعي في خطط التطوير توفير المحفزات اللازمة لشباب المدينة، للانخراط في مجال ريادة الأعمال، وإطلاق مشروعاتهم الخاصة، حيث وجّه سموه بتوفير دعم مالي لهم، كنواة لتشجيعهم على تأسيس مشروعاتهم التجارية الخاصة، بإشراف ومساندة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن بين خطط التنمية، خطة تطويرية للمدينة، بقيمة 1.3 مليار درهم، ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة، يتعلق أولها بالاقتصاد والخدمات، ويختص الثاني بالسياحة والرياضة، أمّا المحور الثالث فيركز على الثقافة والتعليم، للاستفادة من الموارد الطبيعية والبيئية.

حديقة النحل

تُعد حديقة النحل في حتا أول حديقة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتُعد مزاراً مهماً لزوار المنطقة. تبلغ مساحة الحديقة نحو 16 ألف متر مربع وتقع بين الجبال والمزارع وهي موطن طبيعي لأكثر من 100 ألف نحلة بدأت بـ10 خلايا، إلى أن ازدهرت لتضم الآن أكثر من 3000 خلية على امتداد مساحة الحديقة. وتجذب الحديقة الزوّار للتعرف إلى أنواع النحل والخلايا وأنواع الزهور والنباتات التي تتغذى عليها، وأهم أنواع العسل في رحلة شيقة لمختلف الأعمار.

ركوب الخيل بين الجبال

تُعد ممارسة ركوب الخيل بين جبال حتا الساحرة واحدة من الأنشطة المتميزة التي يقبل عليها الزوّار والسائحون في منطقة وادي حتا. ويقول خالد محمد، مسؤول عن تنظيم أنشطة ركوب الخيل في حتا وادي هب، نستقبل الزوّار من مختلف الأعمار للاستمتاع بركوب الخيل والتحول بين الجبال والوديان والتعرف إلى طبيعة المنطقة الجبلية. ويتيح برنامج الخيل التعرف إلى المعالم الطبيعية في حتّا من خلال القيام بجولة على ظهر الخيل، حيث يمكنك استكشاف البحيرات وسفوح الجبال الرائعة.

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