بعد عزوف إليسا عن الزواج.. استشاري نفسي: «ساعات بيبقى سجن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة إليسا، عن سر عدم زواجها حتى الآن، وهو ما أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي لقولها إنه خارج تفكيرها، في ظل اهتمام عدد كبير من الفتيات بالبحث عن شريك الحياة المناسب، مما طرح العديد من الأسئلة منها: «متى يكون الزواج عبء على الفتاة؟، وكيف تختار شريك حياتها؟، وهل يمكن التأخر في الزواج من أجل حياة أفضل؟».

سر عدم زواج إليسا

وتحدثت الفنانة إليسا خلال لقائها مع برنامج «مع الشريان»، عبر منصة «ShahidVIP» وشاشة «MBC1»، أنها دائما تفصل بين الحب والزواج، موضحة أن الحب أساسي في الحياة، ويمكن للإنسان أن يعيشه طوال الوقت، وأيضا من أجل الزواج.

وذكرت إليسا أنها تحب الرجل وقوته، وعلى يقين أنه نصفها الثاني، لكن ذلك لا يعني أنه شرط أنها تتجوز: «أول شيء هذا متأخر جدا، والفكرة أصحبت خارج التفكير، أنا لما اشتغلت وطلعت مصاري استقليت ماديًا وأصبح عندي استقلال فكري واجتماعي وليس بحاجة لوجود رجل، ومش غلط إني اتجوز بي ما بقيت أحس إني محتاجة لوجود راجل».

إليسا: الرجال لا تتقبل نجاح النساء

وأشارت الفنانة إلى أنها خاضت تجربة علاقات الحب ولكن ليس كثيرا، وترى أنه دائما عندما تكون المرأة ناجحة وأهم من الرجل حينها يحاول الرجل تحطيمها والتقليل من شأنها، وهو ما لاحظته في حياتها الشخصية وفقا لوصفها، موضحة أن الرجال لا تتقبل نجاح النساء فيما لا تشعر الفتيات بغيرة من نجاح الرجل ولكن العكس معهم.

وأضافت إليسا في البرنامج: «أنا لقيت إني بخير وجوايا شخص بقلبي وبحبه، وممكن بعدين إني ارتبط به، لكن ليس شرط إنجاب أبناء بس أعيش معاه، والزواج مش شغل أساسي في حياتنا».

متى يكون الزواج عبء على الفتيات؟

فيما ذكر الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية لـ«هن»، أن الزواج يكون عبئا على الفتاة عندما تكون الاختيارات أو الأشخاص الذين أمامها غير مؤهلين ومناسبين للزواج: «أنها لما تتعمق في شخصية الإنسان اللي موجود في حياتها، وتحس أنه مش مناسب لشخصيتها فخلاص بتعرف من هنا أنها لو اتجوزت مش هتستريح معاه لأن في طباع لا تتتغير ودي بنشوفها في الأول، وبتديني إنذار».

وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن الزواج يكون عبئا عندما تكون الطباع صعبة، ولا تتغير على سبيل المثل شخص غيور أو عصبي أو المرأة أعلى منه في النجاح، وسيمنعها من الاستمرار في ذلك أو تعطيل طموحها أو لا يحترم خصوصيتها: «هنا يبدأ الإنسان يعرف أنه بعد الجواز هيدخل سجن مش هيتجوز ويكون مبسوط، وهنا تعرف أنه غلط، طيب ما أكيد إليسا دخلت في ارتباطات وقصص حب بس موصلتش لدرجة الارتباطات الرسمية وأول ما اكتشفت أن في عيوب مش هتقدر تتعايش معاها بتوقف، ومش بتكمل خاصة لما يكون الشخص ناجح في شغله ومشهور لازم الطرف التاني يراعي ده».

التأخير في الزواج

أما بالنسبة التأخير في الزواج، شرح هاني، أنه لابد اختيار الشخص المناسب حتى لا تندم الفتاة بعد ذلك في حال الزواج: «في بنات بتحاول تتخلص من العبء اللي موجود حوليها وبتقرر تتزوج وتختار اختيار مش مناسب وبيحصل طلاق القصة، اللي ينجح الزواج التفاهم بين الشريكين والاختيار المناسب اللي يرضيها ويطمن قلبها وتبقى فعلا مقتنعة».