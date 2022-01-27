تطورات جديدة في واقعة الفنانة كارولين عزمي بعد تعرضها للتحرش: «هخليه عبرة لغيره» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة كارولين عزمي، أمس، للتحرش من قبل أحد الشباب، أثناء قيادتها لسيارتها، ووثقت الواقعة من خلال مقطع فيديو صورته وشاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتحدثت خلاله عن كواليس الواقعة.

وعادت الفنانة كارولين عزمي، من جديد تروي أحدث تطورات واقعة التحرش التي تعرضت لها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها، قالت خلاله:«الحمد لله حقي رجعلي عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم، شكرا إنكم مسكتوا الشخص دا في نفس اليوم».

كارولين عزمي توجه رسالة للفتيات

ووجهت كارولين عزمي، رسالة صريحة للفتيات:«وأحب أقول لكل البنات أي موقف تتعرضيله أوعي تسكتي واجهي ومتخافيش، وحقك هيجيلك إحنا في بلد فيها قانون».

وعن موقفها تجاه الشاب صاحب الواقعة، قالت:«مع احترامي لزوجته وأولاده بس أنا مش هتنازل وأتمنى يكون درس ليه وعبرة لغيره».

قصة تعرض كارولين عزمي للتحرش

وكانت تحدثت كارولين عزمي، عن تعرضها للتحرش، عبر حسابها على «إنستجرام»، إذ قالت:«مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا، باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملتوا إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني بإستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني».

وتابعت الفنانة خلال الفيديو وسرد كواليس تعرضها للتحرش، إذ قالت:«اتفاجأت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت .. ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وإنتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقولي تعالي ورايا والحقيقة إني مش عارفة أروح واره فين أو كان عايز يعمل إيه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش أصور 1%؜ من اللي عمله الشخص ده، أنا اتشمت واتهانت واتشمت بأهلى بأقذر الشتايم النهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم، ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي».