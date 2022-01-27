الامارات | مدة استقرار «أوميكرون» على المأكولات تثير القلق

شكرا لقرائتكم خبر عن مدة استقرار «أوميكرون» على المأكولات تثير القلق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال طبيب أخصائي في علوم المناعة إن قدرة سلالة فيروس كورونا أوميكرون على الاستقرار على الطعام تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى أثناء الوجبات، او تناول الطعام في الاماكن المكشوفة او التي فيها مصاب بهذا الفيروس.

ووفقًا للاختصاصي فلاديمير بوليبوك فإن الفيروس قادر على البقاء في المنتجات الغذائية لفترة طويلة، أكثر بكثير من متحورات فيروس كورونا السابقة، وأضاف: «إذا عطس شخص ما وسعل بجانب الطبق، ثم أكله أحد آخر بعد فترة من الزمن، يصاب بالعدوى».

وأضاف بوليبوك: «إننا نتحدث عن الأطباق والمشروبات الباردة وكذلك الأطباق التي يستقر الفيروس على أطرافها أثناء وبعد تناول الطعام». بحسب وكالة «سبوتنيك».

وفقًا لدراسة حديثة أجراها علماء في جامعة كيوتو الطبية، فإن متحور أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة لأنه يمكن أن يعيش على الأشياء البلاستيكية والجلد البشري لفترة أطول بكثير من المتحورات السابقة.

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