الامارات | صورة إنسانية تجسد الأبوة.. رجل يحلق رأسه ليبدو مثل ابنته بعد جراحة في دماغها

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة إنسانية تجسد الأبوة.. رجل يحلق رأسه ليبدو مثل ابنته بعد جراحة في دماغها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يوجد حب أكبر من حب الوالدين لأطفالهم ومن النادر أن نجد مثل هذا الحب النقي وغير المشروط.

وتجسيدًا لذلك، انتشرت صورة بشكل كبير تصور الرابطة المذهلة بين الأب وابنته.

الجدير بالذكر أن الأب حلق رأسه بنفس الطريقة التي تم بها حلاقة شعر ابنته قبل جراحة في دماغها.

في الصورة المنتشرة، يمكن رؤية الأب ورأسه يلامس بلطف رأس ابنته.

كان كلاهما يحلق جزءًا من شعره وله علامة غرزة على الجزء المحلوق، تمامًا مثل ما حدث مع ابنته الصغيرة.

"أحد أشهر التعليقات المنشورة على الصورة تقول: "الطفلة الصغيرة خضعت لعملية جراحية في المخ وقام والدها بنفس الشيء لشعره! جعلني أبكي".

حازت الصورة على تعاطف واسع وتأثر رواد السوشيال ميديا بها والتي تجسد حب الأب لابنته.

قال أحد المعلقين: "أعرف أن العام بدأ للتو، لكن جائزة الأب المثالي لهذا العام تذهب إلى هذا الرجل."

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