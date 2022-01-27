الامارات | نسبة نجاحه 80%.. فحص بسيط يتنبأ بالنوبة القلبية قبل عام من وقوعها

شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة نجاحه 80%.. فحص بسيط يتنبأ بالنوبة القلبية قبل عام من وقوعها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل علماء وباحثون إلى طريقة دقيقة لقياس إمكانية حدوث نوبة قلبية في العام المقبل لدى المرضى، من خلال فحص يجرونه داخل شبكية العين عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»طور العلماء نظام ذكاء اصطناعي (AI) يمكنه تحليل فحوصات العين التي يتم إجراؤها خلال الزيارات الروتينية لاختصاصي العيون أو عيادة العيون، حيث يستطيع النظام تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية في العام المقبل.

واختبر العلماء في بحث جديد أجرته جامعة «ليدز» نظاما مطورا من الذكاء الاصطناعي الـ«مدرب» على قراءة فحوصات الشبكية التقليدية بحثا عن علامات الإصابة بأمراض القلب، حيث يستطيع النظام الجديد التنبؤ فيما إذا كان المرضى معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية خلال العام المقبل.

و تفتح هذه التقنية إمكانية إحداث ثورة في فحص أمراض القلب، حيث أن فحوصات شبكية العين رخيصة نسبيًا وتستخدم بشكل روتيني في العديد من ممارسات اختصاصي العيون. نتيجة للفحص الآلي، يمكن إحالة المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالمرض إلى الأطباء المتخصصين بالقلب، ويمكن أيضا استخدام عمليات المسح لتتبع العلامات المبكرة لأمراض القلب.

وبحسب البحث المنشور في مجلة«Nature Machine Intelligence» العلمية، أدرك الأطباء أن التغيرات التي تطرأ على الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين هي مؤشرات على أمراض الأوعية الدموية الأوسع نطاقًا، بما في ذلك مشاكل القلب.

واستخدم الباحثون تقنيات التعلم العميق، وهو عبارة عن سلسلة معقدة من الخوارزميات، لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي على قراءة فحوصات شبكية العين تلقائيا وتحديد الأشخاص الذين من المحتمل أن يصابوا بنوبة قلبية في العام التالي.

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