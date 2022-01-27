الامارات | الاردن.. فيديو يوثق انزلاق جرافة بسبب ثلوج كاد يتسبب بكارثة "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن الاردن.. فيديو يوثق انزلاق جرافة بسبب ثلوج كاد يتسبب بكارثة "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو تدولته وسائل إعلام محلية، انزلاق جرافة أثناء محاولتها فتح الطريق في ساعات متأخرة من ليلة أمس في العاصمة عمان.

وبحسب المقطع فقد سائق الجرافة السيطرة عليها جراء الانزلاقات اثر تجمع الثلوج، فاصطدمت بمركبة وفقد سائقها السيطرة عليها بشكل كامل، واصطدامها بسيارة وعدد من الأشجار على جانب الطريق في الأردن، وذلك وسط صراخ عدد من المواطنين.

وتشهد الأردن منذ عدة أيام تساقط الثلوج بغزارة على عدد من المناطق بينها العاصمة عمان، كما شهدت مناطق متفرقة غزارة في الامطار وتساقط الثلوج بكثافة. وكشفت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية أن المنخفض الجوي الذي يجلب الثلوج إلى الأردن، يعد ضمن المنخفضات الطبيعية.

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