"أكلة الشتاء".. ما فوائد شوربة العدس ومتى تكون ضارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

العدس من أشهر الأكلات عند المصريين وخاصة في الشتاء، وذلك بفضل احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية المهمة بجانب إمداده للجسم بالدفء، ويعتبر أيضاً هو البديل للحوم فهو منخفض التكلفة وغني بالبروتين.

لكن هل تعلم ما فوائد تناول طبق من العدس في الشتاء، هذا ما نعرضه لكم في هذا التقرير وفق ما أورد موقعا "healthline" و"webmd".

- يمنع جلطات القلب

يحمي قلبك من خلال دعم فقدان الوزن ومنع تراكم الهوموسيستين في جسمك الذي يسبب لك الجلطات، ويحسن مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

- مليء بالبروتين

يعد العدس من أكثر المأكولات الغنية بالبروتين فعند تناوله يغنيك عن اللحوم.

- يخفض الكوليسترول

العدس مليء بالألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول والوقاية من مرض السكري، وسرطان القولون ومنع الإمساك أيضًا.

- مليء بالألياف

غني بالألياف الغذائية الهامة لصحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، كما يساعد في شعورك بالشبع بشكل أسرع ولفترة أطول.

- مضاد للالتهابات

العدس مصدر كبير للبوليفينول المعزز للصحة، والذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات مع تأثيرات محتملة لتثبيط الخلايا السرطانية.

- يساعدك في خسارة الوزن

تعد شوربة العدس مفيدة لمن يرغبون في فقدان الوزن، وذلك لأنها منخفضة السعرات الحرارية، كما أنها غنية بالألياف الغذائية التي تزيد من شعورك بالشبع.

- يخفض ضغط الدم

يحتوي العدس على البوتاسيوم وحمض الفوليك والحديد، حيث يقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم، وحمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء، وإذا كنتي حاملاً فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك، والحديد يساعد في التخلص من التعب.

- يقوي العظام

يحتوي على البروتين وهو أساس بناء العظام والعضلات والجلد، ويمكن أن يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.

بعض الآثار الجانبية لشوربة العدس:

- قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية من البقوليات فتسبب لهم تشنجات في القولون.

- تسبب كثرة الألياف الموجودة فيه عند تناولها بكميات كبيرة الانتفاخ والغازات، لذا يجب عدم الأفراط في تناولها

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