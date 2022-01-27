6 علاجات منزلية لاحتقان الأنف.. تمنحك راحة فورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا يوجد شيء مزعج أكثر من عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح، يعرف الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية هذا جيدًا، فقد تشعر أحيانًا أنه لا يوجد ما يكفي من الأنسجة ومزيلات احتقان الأنف في العالم لإزالة احتقان الأنف.

يقوم جسمك بعمل أفضل في جعلك بصحة جيدة مرة أخرى من أي منتج يمكنك شراؤه من الصيدلية.

وتعمل مزيلات الاحتقان فقط على تأخير الاحتقان، ما يعني أنها تسبب تفاقم الارتداد، والذي تحاول دائمًا دون جدوى تأخيره مع المزيد من الأدوية.

المخاط ليس دائمًا عدوك: غالبًا ما يكون انسداد الأنف ناتجًا عن الحساسية ونزلات البرد والتعرض للمواد الكيميائية المحمولة بالهواء أو التهابات الجيوب الأنفية.

كل هذه الأشياء تهيج بطانة الأنف والتي بدورها تسبب التهابا وتورما.

فيما يلي بعض العلاجات المنزلية لاحتقان الأنف والتي ستساعدك في الواقع، وفق ما ورد بموقع " "dailyhealthpost.

1. بخاخ محلول ملحي

صنع رذاذ المحلول الملحي بنفسك سهل وفعال من حيث التكلفة.

كل ما تحتاجه هو ملعقتان صغيرتان من ملح البحر ونصف كوب ماء ساخن.

اغليها حتى يذوب الملح، اتركها تبرد واسكب المحلول في زجاجة بخاخة.

هذا المزيج يرطب تجويف الأنف ويخفف المخاط السميك ويقلص الأنسجة المتورمة عن طريق سحب الماء.

كما أنه لا يمكن أن يسبب الاحتقان الارتدادي لأنه لا يؤثر على إنتاج المخاط.

2. حمام بخار ساخن

يعد الاستحمام بماء ساخن من أسرع الطرق للتخلص من احتقان الأنف.

يعمل البخار الساخن على فتح الجيوب الأنفية، ما يساعدها على تصريف المواد المهيجة بسرعة.

حاول إضافة القليل من زيت الأوكالبتوس في وعاء من الماء الساخن واتركه واستنشقه.

يعمل النعناع أو زيت الليمون جيدًا أيضًا، ويساعد النوم في غرفة مزودة بجهاز ترطيب الجو على تخفيف الأعراض بين عشية وضحاها، ما يجعلك تشعر بالانتعاش في الصباح.

3. استخدم كمادة ساخنة

تساعد الكمادات الدافئة على تحفيز تدفق السائل في الجيوب الأنفية، ما يقلل بشكل فعال من التورم.

من السهل القيام بذلك: أولاً، اغمس منشفة يد نظيفة في الماء الساخن واعصرها، ثم ضع الكمادة على الجبهة والأنف وأعلى الخد لاستهداف الجيوب الأنفية.

4. ارتشف بعض الشاي الساخن

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات مضادة للالتهابات تسمى مركبات الفلافونويد، وسيؤدي البخار المتصاعد من الكوب الخاص بك إلى فتح فتحات الأنف لتسهيل التنفس ويعمل السائل الساخن داخليًا لتحريك الأشياء على طول.

للحصول على دفعة إضافية، اختر شاي النعناع الأخضر وأضف القليل من العسل والليمون، وكلاهما له خصائص حال للبلغم.

5. استمتع بالحساء

الحساء (الشوربة) اللذيذ مغذي للغاية، ما يساعد على استعادة الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك للحفاظ على جهاز المناعة في أوج نشاطه.

يساعد طهي القليل من البصل والزنجبيل في مكافحة الالتهاب، ويجب أيضًا محاولة وضع القليل من الفلفل الأسود في وعاءك، حيث يعزز البيبرين التوافر البيولوجي لمضادات الأكسدة الأخرى والتوابل المضادة للالتهابات.

لا تنس إضافة ملعقة كبيرة من الكركم لمزيد من الراحة من الالتهابات.

6. زيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على ترطيب فتحات الأنف المؤلمة والمفرطة.

افرك قليلاً على جانبي أنفك واتركيه ينقع في بشرتك.

حمض اللوريك، وهو مركب طبيعي في جوز الهند مضاد للميكروبات، لذلك لا تخجل من فرك القليل من داخل أنفك أيضًا.

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