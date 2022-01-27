هنادي مهنا تتألق بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير.. «ترتر وآيلاينر وكحل أخضر» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خضعت الفنانة هنادي مهنا، لجلسة تصوير جديدة، وخطفت الأنظار إليها، إذ شاركت كواليسها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وبدت خلالها بإطلالة مختلفة، عم بدت عليه من قبل.

وظهرت هنادي مهنا، مرتدية توب باللون الأسود، ونسقت عليه معطف طويل ومطرز بالترتر الأخضر، من تصميم مصممة الأزياء ريم سلامة.

كواليس إطلالة هنادي مهنا.. آيلاينر وكحل آخضر

كما ظهرت هنادي مهنا بماكياج خاطف للأنظار تناسب مع إطلالاتها بأنامل خبيرة التجميل وديان محي، واعتمدت على إبراز ملامح عينها برسم آيلاينز وكحل باللون الأخضر، مع الأيشادو البني، إذ ظهرت بماكياج نود ناعم.

وتركت شعرها منسدلا على كتفها بأنامل مصفف الشعر هيثم دهب، إذ ظهرت بشعر بني اللون،

وتزينت هنادي مهنا، بمجوهرات بسيطة وأنيقة، إذ ضمت أقراط طويلة ذهبية اللون، فيما ارتدت خاتمين.

تفاعل المعجبين مع شكل هنادي مهنا: مبهجة ومتخسيش تاني

جلسة التصوير الخاطفة التي خضعت لها الفنانة هنادي مهنا، لقيت استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، سواء داخل الوسط الفني وخارجه، وكان من بين التعليقات:«كفاية بقي معنتيش تخسي أكتر من كدا إنتي قمر وبنحبك زي ما أنتي، متخسيش تاني، قمر كدة كدة، ايه الحلاوة دي، يا بخت أحمد بيكي، قمر، قمر الناس كلهم، الواحد بيحس ببهجة كدة لما بيشوفك وبيشوف صورك، مش هتطلي علينا تاني على الشاشة، عايزين نشوفك أنتي وأحمد في عمل سوا».

وكانت وردت أنباء وشائعات تفيد بانفصال الفنانة هنادي مهنا، عن زوجها خالد أحمد صالح، والتي نفاها الثنائي من خلال تواجدهم في العرض الخاص لفيلم تماسيح النيل، التي تقوم ببطولته الفنانة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول خطة للنصب على رجل ثري، يجسد شخصيته خالد الصاوي.