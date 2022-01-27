الامارات | بعد فيديو التحرش بفنانة مصرية.. الأمن يلقي القبض على المتهم

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فيديو التحرش بفنانة مصرية.. الأمن يلقي القبض على المتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المتهم بالتحرش بالفنانة كارولين عزمي، حيث أعلنت الفنانة ضبطه بعد ساعات من الحادث.

ووجهت كارولين عزمي عبر إنستغرام الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والقبض علي المتهم قائلة: "الحمد لله حقي رجعلي.. عايزة أشكر وزاره الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم.. شكرا انكم مسكتو الشخص دا في نفس اليوم".

وطالبت كارولين الفتيات المطالبة بحقوقهن... "أحب أقول لكل البنات.. أي موقف تتعرضي له أوعى تسكتي.. واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك.. احنا في بلد فيها قانون، نافية تنازلها عن حقها، موضحة: مع احترامي لزوجته وأولاده.. بس أنا مش هتنازل، وأتمنى يكون درس ليه وعبرة لغيره".

وكانت قد كشفت الفنانة عزمي عن تعرضها لحادث تحرش أمس داخل سيارتها، وأفصحت عن تفاصيل الحادث مطالبة بحقها.

ونشرت مقطعي فيديو وكتبت: "مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف أني شخص مالوش في المشاكل، ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا".

وأضافت: "النهاردة كنت في عربيتي، وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا.. كل اللي عملته إني بصيت له وبصيت قدامي، فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني بـ استظراف.. روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني، اتفاجأت وهو بيقول لي بتصوريني يا بنت.. لفظ خادش".

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