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الامارات | السفارة السعودية بأوغندا تكشف حقيقة مقتل سائح دهسا تحت أقدام فيل

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الإمارات اليوم - متابعة الموقع 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بأوغندا تكشف حقيقة مقتل سائح دهسا تحت أقدام فيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، اليوم الخميس، مفاجأة بشأن مقتل سعودي دهسا تحت أقدام عدد من الفيلة خلال تنزه في رحلة سفاري بأوغندا، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح.

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر: "‏تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر مقتل سائح سعودي في أحد المحميات الطبيعية في أوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له. وتود السفارة الإشارة إلى عدم دقة الخبر الصحفي وأن السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تأكيد إدارة المحمية".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نشرت الخبر أمس وأشارت إلى أنه سائح سعودي فيما تناقلت الخبر وسائل إعلام سعودية عن الوكالة الفرنسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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